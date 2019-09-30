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«Авангард» принимает поздравления. Нам – 88!

01.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

«Авангард» принимает поздравления. Нам – 88!

Сегодня «Авангарду» исполнилось 88 лет. По меркам возраста человека это уважаемая дата, говорящая о многолетнем опыте и мудрости. Для газеты 88 лет – это пройденный немалый путь и одновременно взгляд в будущее. И то, каким оно будет, зависит только от нас с вами, уважаемые читатели.

Мы благодарны вам за уже направленные и еще поступающие в наш адрес поздравления как по телефону, так и посредством социальных сетей, других современных видов связи. Мы признательны за сотрудничество и надеемся на понимание в дальнейшем!

С уважением главный редактор Галина ХАЦУЛЕВА

 
 
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Сегодня «Авангарду» исполнилось 88 лет. По меркам возраста человека это уважаемая дата, говорящая о многолетнем опыте и мудрости. Для газеты 88 лет –...
 
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