«Авангард» принимает поздравления. Нам – 88!

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня «Авангарду» исполнилось 88 лет. По меркам возраста человека это уважаемая дата, говорящая о многолетнем опыте и мудрости. Для газеты 88 лет – это пройденный немалый путь и одновременно взгляд в будущее. И то, каким оно будет, зависит только от нас с вами, уважаемые читатели.

Мы благодарны вам за уже направленные и еще поступающие в наш адрес поздравления как по телефону, так и посредством социальных сетей, других современных видов связи. Мы признательны за сотрудничество и надеемся на понимание в дальнейшем!

С уважением главный редактор Галина ХАЦУЛЕВА