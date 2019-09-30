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В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей

01.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей
В связи с понижением температуры наружного воздуха и началом осенне-зимнего периода в ближайшее время начнется включение систем теплоснабжения потребителей. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил инспектор теплотехнической группы Пинского МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» Эдуард Полейчук.

Согласно ТКП 388 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» включение систем отопления объектов производится по решению Пинского горисполкома в следующей очередности при установлении температур наружного воздуха:

  • для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10°C и ниже;
  • для жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8°C и ниже;
  • для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов – по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности, зарегистрированного в органе Госэнергогазнадзора, и после включения отопления жилых домов.

Графики включения отопления с началом ОЗП составляются согласно следующей очередности подключения потребителей тепловой энергии:

  • 1-я очередь – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и музеи,  государственные архивы, библиотеки;
  • 2-я очередь – жилые дома, гостиницы, общежития, учебные заведения;
  • 3-я очередь – общественные и административные здания;
  • 4-я очередь – промышленные предприятия и прочие организации.

Эдуард Полейчук напомнил, что эксплуатирующие организации совместно с энергоснабжающей организацией производят подключение и регулировку сетей, тепловых пунктов и внутридомовых систем теплоснабжения в соответствии с договором теплоснабжения. В течение десяти суток после включения всех потребителей тепловой энергии эксплуатирующие организации должны произвести проверку работы оборудования и первичную его регулировку (сопла, шайбы, регуляторы) под контролем энергоснабжающей организации. Потребителям тепловой энергии в этот период необходимо проверять прогрев стояков и приборов отопления.

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В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей В ближайшее время начнётся включение систем теплоснабжения потребителей

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