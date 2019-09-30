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После череды отключений энергии в аэропорту установили резервные источники снабжения
01.10.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После череды отключений электричества в Национальном аэропорту Минск установили новые резервные источники снабжения. Об этом
«Я больше ставлю вопрос не почему это случилось, а почему не сработали все резервные источники питания: проработав 40 минут они отключились. Сегодня уже приобретены два дизель-генератора, которые позволяют исключить впоследствии подобные события», — заявил представитель министерства транспорта.
По его словам, всю ночь оборудование подключали, и с утра 1 октября оно работает. Причину неполадок собеседник не назвал.
Напомним, ранее в министерстве
Если 13 сентября электричества в аэропорту не было 45 минут, то 29 сентября - четыре часа. Из-за этого в минувшие выходные были
В «Белэнерго» отмечали, что проблема — на стороне аэропорта, а столичные электросети снабжали подстанцию аэропорта без перебоев.
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Но причину неполадок так и не назвали.
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