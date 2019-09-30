После череды отключений энергии в аэропорту установили резервные источники снабжения

Источник материала: Tut.by

После череды отключений электричества в Национальном аэропорту Минск установили новые резервные источники снабжения. Об этом пишет издание reform.by со ссылкой на первого замминистра транспорта и коммуникации Алексея Ляхновича.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Я больше ставлю вопрос не почему это случилось, а почему не сработали все резервные источники питания: проработав 40 минут они отключились. Сегодня уже приобретены два дизель-генератора, которые позволяют исключить впоследствии подобные события», — заявил представитель министерства транспорта.

По его словам, всю ночь оборудование подключали, и с утра 1 октября оно работает. Причину неполадок собеседник не назвал.

Напомним, ранее в министерстве была создана межведомственная комиссия из работников Минтранспорта, Департамента по авиации, Национального аэропорта Минск и «Белэнерго», чтобы выяснить точную причину неполадок.

Если 13 сентября электричества в аэропорту не было 45 минут, то 29 сентября - четыре часа. Из-за этого в минувшие выходные были задержаны вылеты примерно десятка рейсов.

В «Белэнерго» отмечали, что проблема — на стороне аэропорта, а столичные электросети снабжали подстанцию аэропорта без перебоев.