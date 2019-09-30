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«Если б я была мэром». Витеблянка Тамара знает, что сделать мэру, чтобы город и люди запомнили его навсегда

01.10.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы же помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой наш читатель (и вы тоже!) может прислать на редакционную почту свои мысли по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Например, идеи витеблянки Тамары Воропаевой точно заслуживают внимания — и она считает, что если мэр реализует первую и последнюю из них, то горожане его запомнят навеки.


Дизайнер Тамара Воропаева любит путешествовать. Снимок сделан в Гонконге. Фото: личный архив Тамары Воропаевой

— На самом деле я бы не хотела быть мэром: неблагодарное и низкооплачиваемое это дело, — говорит Тамара. — Да и нет у нас такой должности — мэр, а есть председатель горисполкома. И несамостоятелен он в своих решениях, без одобрения свыше ничего не может. А уж сколько нервов и здоровья тратит…

Поэтому мое письмо — из области фантастики, но вдруг мои мысли пригодятся тому, кто станет настоящим мэром.

Сквер на площади Победы

Первое, и это самое главное, что нужно нашему городу: верните сквер на площадь Победы! Поверьте, имя мэра, который это сделает, жители Витебска не забудут никогда.


Площадь Победы и 16-этажный жилой дом. Начало 1980-х годов. Фото: «Таямніцы Віцебска». Сквер здесь уничтожили в 2009 году

Это крик души большинства витеблян или витебчан (кому как нравится). Снесите уже эту сцену и посадите на огромной пустой территории деревья, траву и цветы, разбейте дорожки (план старой площади остался), поставьте скамейки!

Если возле посаженных деревьев и новых скамеек написать имена людей, которые могут пожертвовать на это деньги или подарить свое дерево кому-то, то еще и удастся сэкономить бюджет.


На снимке — сквер в центре Варшавы и надпись под подаренным спонсором деревом. Акция называлась «Миллион деревьев», зеленые насаждения посадили на одной из главных улиц. Фото: Тамара Воропаева

И на радость детям и взрослым сделайте встроенные в асфальт маленькие батуты. Это ведь так просто.

Озеленение: живые растения, а не объекты из искусственной травы

Я очень хочу увидеть в нашем городе стены из живых растений.


Вертикальное озеленение. Фото: hauz.by

Во многих странах они есть, их конструкции очень разнообразны и достаточно просты: горшки, трубки — и поливает все это само себя. И красиво, и экологично.


Фото: Тамара Воропаева

А уродцев из пенопласта и пластмассовой травы нужно убрать. (Тамара имеет в виду зеленые топиарные фигуры из искусственной травы, которые в этом году массово заполонили Витебск. — Прим. TUT.BY). Или мы боремся только с пластиковыми пакетами, трубочками, бутылками?

Бесплатный проезд в транспорте

А еще я хочу бесплатный общественный транспорт в нашем городе. Почему Таллин может, а Витебск нет?


Трамвай в Таллине. Фото: transphoto.ru

Уже слышу: нет поликлиник, школ, больниц, дороги без ремонта и т.д., а тут — бесплатный транспорт.

Так ведь вся эта инфраструктура должна сама собой разуметься: раз построили дома — то соцобъекты уже должны рядом стоять, траты на них-то, скорее всего, в стоимость метра застройщик тоже закладывает. Ну и умеют же «Табакерки» и «Евроопты» мгновенно везде пристроить. А у нас фантастика — бесплатный транспорт…

Это — еще одна возможность вписать свое имя не на какую-то Доску почета, а прямо в сердца благодарных жителей.

Присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05.

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Теги: Витебск
 
 
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«Первое, и это самое главное, что нужно нашему городу - верните сквер на площадь Победы! Поверьте, ваше имя жители Витебска не забудут никогда», - считает Тамара.
 
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