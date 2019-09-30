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«Если б я была мэром». Витеблянка Тамара знает, что сделать мэру, чтобы город и люди запомнили его навсегда
01.10.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы же помните, что у нас проходит
— На самом деле я бы не хотела быть мэром: неблагодарное и низкооплачиваемое это дело, — говорит Тамара. — Да и нет у нас такой должности — мэр, а есть председатель горисполкома. И несамостоятелен он в своих решениях, без одобрения свыше ничего не может. А уж сколько нервов и здоровья тратит…
Поэтому мое письмо — из области фантастики, но вдруг мои мысли пригодятся тому, кто станет настоящим мэром.
Сквер на площади Победы
Первое, и это самое главное, что нужно нашему городу: верните
Это крик души большинства витеблян или витебчан (кому как нравится). Снесите уже эту сцену и посадите на огромной пустой территории деревья, траву и цветы, разбейте дорожки (план старой площади остался), поставьте скамейки!
Если возле посаженных деревьев и новых скамеек написать имена людей, которые могут пожертвовать на это деньги или подарить свое дерево кому-то, то еще и удастся сэкономить бюджет.
И на радость детям и взрослым сделайте встроенные в асфальт маленькие батуты. Это ведь так просто.
Озеленение: живые растения, а не объекты из искусственной травы
Я очень хочу увидеть в нашем городе стены из живых растений.
Во многих странах они есть, их конструкции очень разнообразны и достаточно просты: горшки, трубки — и поливает все это само себя. И красиво, и экологично.
А уродцев из пенопласта и пластмассовой травы нужно убрать. (Тамара имеет в виду зеленые
Бесплатный проезд в транспорте
А еще я хочу бесплатный общественный транспорт в нашем городе. Почему Таллин может, а Витебск нет?
Уже слышу: нет поликлиник, школ, больниц, дороги без ремонта и т.д., а тут — бесплатный транспорт.
Так ведь вся эта инфраструктура должна сама собой разуметься: раз построили дома — то соцобъекты уже должны рядом стоять, траты на них-то, скорее всего, в стоимость метра застройщик тоже закладывает. Ну и умеют же «Табакерки» и «Евроопты» мгновенно везде пристроить. А у нас фантастика — бесплатный транспорт…
Это — еще одна возможность вписать свое имя не на какую-то Доску почета, а прямо в сердца благодарных жителей.
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«Если б я была мэром». Витеблянка Тамара знает, что сделать мэру, чтобы город и люди запомнили его навсегда
«Первое, и это самое главное, что нужно нашему городу - верните сквер на площадь Победы! Поверьте, ваше имя жители Витебска не забудут никогда», - считает Тамара.
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