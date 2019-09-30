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Акция «Букет добра»: реальная польза вместо красивого жеста

01.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Мы не просим вас отказаться от прекрасной многолетней традиции, мы предлагаем сделать эту традицию еще лучше и добрее», – говорят инициаторы акции.

Впервые акция «Букет добра» прошла еще в 2017 году по инициативе школьников и их родителей в одной из минских школ. За два года в акции «Букет добра» приняли участие школьники 36 населенных пунктов Беларуси, а это несколько тысяч учащихся более чем 100 учреждений образования.

В 2019 году благотворительная акция «Букет добра» прошла в третий раз. В ней приняли участие ребята из 92 населенных пунктов Беларуси. Всего зарегистрировались 903 класса (для сравнения: в 2017 году – 135 классов, в 2018 году – 231 класс). Общее количество школьников, принявших участие в акции, составило более 20 000. Большинство классов, а именно 743, поучаствовали в акции впервые, но для многих она уже стала доброй традицией. Примечательно и то, что в акции «Букет добра» принимают участие абсолютно все – от самых маленьких до выпускников!

Борисовчане также не остались в стороне. Так, акция «Букет добра» впервые прошла в средней школе № 18 нашего города. 4 «А» класс и его классный руководитель Ирина Мозалевская были награждены грамотой за активное участие в акции и неравнодушие.

Н. СМАГИНА, педагог-организатор

 
 
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В начале учебного года по всей стране прошла акция «Букет добра». Идея акции в том, чтобы 1 сентября классный руководитель получил от своих учеников не множество...
 
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