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«Всегда был спокойным парнем». Похищенная в Бресте девушка и ее похититель родом из одной деревни

01.10.2019 14:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похищенная в Бресте девушка и ее бывший парень-похититель родом из одной деревни. Девушка сейчас лежит в нейрохирургическом отделении Брестской областной больницы, медики оценивают ее состояние как стабильное. На парня завели уголовное дело по ч.1 ст. 182 УК (похищение человека). Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом или без штрафа.


Фото: «Виртуальный Брест»

30 сентября в Бресте недалеко от общежития № 4 Брестского государственного технического университета похитили 21-летнюю девушку.

— Спокойно убираю и слышу крики, писки, зов на помощь. Смотрю, там девушку мужчина лет 30−35 запихивает в багажник машины Volkswagen. У нее сзади связаны руки. Я подбежал, а он захлопнул багажник, девушка сопротивлялась. Он садится в машину. Я стал впереди нее и говорю: «Куда ты едешь, ты что, опомнись, остановитесь!» Он, ничего не слушая, по газам, мне уже некуда деваться, куда я против машины? И отскочил. Он уехал. Я позвонил в милицию, — рассказывал TUT.BY местный дворник Алексей Андреев.

Это произошло в районе 8.40−8.45 утра. Девушка смогла позвонить в милицию из багажника. Позже похитителя задержали в деревне Бусни Жабинковского района.

— Оперативники Жабинковского и Московского РОВД Бреста в деревне Бусни Жабинковского района обнаружили автомобиль, а позже — парня 1990 года рождения, жителя Кобринского района, и девушку 1998 года рождения, брестчанку, работницу одного из банковских учреждений облцентра", — сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Лилия Ильяшевич родом из Бусни Жабинковского района, где вчера и задержали 29-летнего Евгения.

— Примерно в 9.30, а даже может и раньше, недалеко от нашего дома стояла машина Евгения и две машины милиции, одна машина участкового и скорая. Как я поняла, парень остановился спросить у тракториста дорогу к озеру, оно в десяти киломтерах от нас. В этот момент девушка как-то открыла багажник и пыталась убежать в сторону остановки. Парень ее догнал и ударил пару раз битой по голове. Позади их машины ехал еще один тракторист, он со своим коллегой девушке и помогли, забрали ее к себе в трактор и ждали в нем милицию и скорую. Когда парня расспрашивали, он говорил, что ничего не понимает, что он эту девушку любил и они полгода назад расстались, а позавчера созванивались… Было непонятно, что он от нее хотел, но когда спросили, зачем он ее бил, сказал, что она стала убегать и кричать, поэтому и ударил.

Лилия вспоминает: когда вчера осматривали машину парня, то там нашли какие-то таблетки и хозяйственное мыло. Также там были пустые бутылки, но он говорил, что с ними машину и купил.

Евгений и Елизавета, которую он пытался похитить, родом из одного агрогородка Дивин Кобринского района. Евгений там живет и сейчас. Он безработный.

В сельской школе рассказывают, что вчерашняя новость о похищении для них была неожиданностью.

— Не похоже на него, он всегда был спокойным парнем. Это не его профиль, — говорят в школе о Евгении.

Молодой человек окончил здесь 11 классов. Родители парня занимались бизнесом: продавали скутеры. Когда парень был в старшей школе, мать и отец погибли в автокатастрофе, возвращаясь домой из Одессы. Евгения и его сестру воспитывала бабушка.

— Семья у него хорошая, все у них было прекрасно, и он в школе хорошо учился. После 11 классов поступил на заочное в вуз, — говорят в школе о Евгение.

В школе отмечают, что у Елизаветы тоже очень хорошая семья, и что они с Евгением действительно раньше встречались.

Вчера после случившегося девушку сразу отвезли в Жабинковскую больницу, а затем перевели в Брестскую областную. Сейчас она лежит в отделении нейрохирургии. В клинике говорят, что она в стабильном состоянии, операция не понадобилась, девушка в сознании и разговаривает.

В телеграм-канале СК сообщили, что Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении парня возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 182 УК (похищение человека). Он задержан. Ранее он не был судим. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Похищенная в Бресте девушка и ее бывший парень-похититель родом из одной деревни.
 
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