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В Вильнюсе прошла забастовка студентов ЕГУ

01.10.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забастовка студентов Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) против действий руководства вуза, состоявшаяся 1 октября в Вильнюсе, длилась около двух часов.

Как сообщил БелаПАН президент Студенческого представительства ЕГУ Тимофей Малаховский, акция прошла без инцидентов, в ней участвовало 50 человек. Студенты стояли с плакатами «ЕГУ — это мы», «Где наши преподы?», «2 года ходила с закрытыми глазами, сегодня решила приоткрыть», «ЦЕНА/качество».

По словам Малаховского, никто из администрации вуза к протестующими не вышел, в университете в это время проходила торжественная церемония открытия нового учебного года. «Наши плакаты видели все участники церемонии открытия учебного года, в том числе послы, члены сейма Литвы, члены управляющего совета ЕГУ и другие», — добавил он.

Участники забастовки выдвинули администрации вуза несколько требований. Первое — отменить ужесточение финансовых правил для студентов. Второе — вернуть безосновательно уволенных преподавателей. Третье — сделать кадровую политику вуза прозрачной, вернуть решающий голос студенческого и академического сообщества во всех органах управления, сделать выборы в сенат ЕГУ открытыми и вернуть ему полномочия.

«Мы ждем реакции руководства ЕГУ и приглашаем их для публичных переговоров. Мы планируем серию одиночных пикетов у входа в ЕГУ в ближайшие дни», — сказал глава Студенческого представительства.

На вопрос, не опасаются ли участники акции каких-либо санкций со стороны администрации, Малаховский ответил: «Нет, нам не страшно. 50 человек — это очень большая часть студентов очного отделения в ЕГУ. Количество студентов с каждым годом уменьшается. Мы уверены, что руководство ЕГУ не пойдет на это (отчисление. — БелаПАН.). В случае если это случится, мы продолжим наш протест».

Одним из поводов для первой в истории ЕГУ забастовки стало повышение стоимости обучения, которое Студенческое представительство ЕГУ считает неоправданным «в условиях падающего качества образования». По информации представительства, стоимость обучения для 80% студентов в этом учебном году выросла в среднем на 400 евро за семестр.

Участников акции возмущает, что это решение руководство вуза приняло в одностороннем порядке, без участия представителей студенчества. «Студенческое самоуправление в ЕГУ исключено из процесса принятия важных решений, студенты лишены права голоса на заседаниях ректората и общего собрания совладельцев, а также в управляющем совете», — говорится в сообщении, распространенном накануне забастовки.

В нем также сказано об увольнении преподавателей. «Летом руководство ЕГУ отказалось продлевать трудовые контракты ключевым преподавателям без каких-либо оснований. Некоторые преподаватели связывают свои увольнения с критической позицией в адрес администрации университета», — утверждают в Студенческом представительстве.

Администрация вуза эти заявления опровергла. Руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта заявил БелаПАН, что информация о повышении платы для студентов «не соответствует действительности, стоимость обучения в ЕГУ для студентов, поступивших в 2018 году и раньше, неизменна». По поводу одностороннего принятия финансовых решений вуз ссылается на «исключительное право» руководства, предусмотренное уставом ЕГУ.

Милта также утверждает, что «ни один из преподавателей ЕГУ не был уволен». «Сегодня (комментарий был дан 30 сентября. — БелаПАН.) завершаются пятилетние трудовые договоры с преподавателями, нанятыми в октябре 2014 года. За это время наиболее популярными программами ЕГУ стали дизайн и коммуникация, а не право и политические науки. Соответственно в 2019/20 учебном году есть преподаватели, которые работают в ЕГУ на протяжении более чем 10 лет, а есть и совершенно новые», — отметил он.

Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году, а в 2004-м — закрыт белорусскими властями по идеологическим причинам. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. Является литовским вузом, но имеет неформальный статус белорусского университета в изгнании. Финансируется коалицией международных доноров.

 
Теги: Минск
 
 
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Забастовка студентов Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) против действий руководства вуза, состоявшаяся 1 октября в Вильнюсе, длилась около двух часов.
 
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