«С телефоном чуть ли не спать». На суде над экс-чиновником рассказали, что от них требует начальство

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова. Его обвиняют по пяти коррупционным статьям. На заседании 1 октября один из свидетелей — чиновник облисполкома, рассказал, каким образом утверждают на такие посты, как председатель райисполкома, и какие требования к их работе предъявляют.

Кандидатуру будущего предрика изучает Совет безопасности

В качестве свидетеля в суд вызвали начальника главного управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома Владимира Давыдовского. (В то время, когда Александр Снаров был председателем Шумилинского райисполкома, Давыдовский работал главным специалистом этого управления).

Свидетель сообщил, что Александр Снаров был назначен на должность, утвержден в ней и приступил к работе 24 декабря 2015 года.

При назначении Снарова на пост предрика, по словам Давыдовского, были соблюдены все нормы законодательства.

— Есть кадровый реестр облисполкома — в нем порядка 600 должностей. Отдельных руководителей назначает сам председатель облисполкома, некоторые кандидатуры с ним согласовывают. Чтобы назначить на должность председателя райисполкома, оформляется пакет документов в Совет безопасности Республики Беларусь. Он изучает кандидатуру и дает в облисполком ответ. Ответ в отношении Александра Снарова звучал вкратце так: материалов, препятствующих кадровому назначению, не имеется.

Косинец требовал от подчиненных «чуть ли не с телефоном спать»

Судья и прокурор задавали свидетелю много вопросов по поводу трудовой дисциплины у вертикальщиков.

Владимир Давыдовский отметил, что при прежнем губернаторе — Александре Косинце (был на этом посту с ноября 2008 по декабрь 2014 год) — все было очень строго.

— Александр Николаевич требовал от подчиненных чуть ли не с телефоном спать, командировки согласовывать с руководством. Доходило до дисциплинарной ответственности, если человек не соблюдал эти вещи. Нынешний глава облисполкома Николай Николаевич Шерстнев таких жестких требований к предрикам не предъявляет.

— Нужно ли председателю райисполкома оформлять командировку, если он выезжает за пределы района для решения каких-то внутренних вопросов? — поинтересовалась у Давыдовского судья.

— Конечно, любое использование служебного авто должно быть задокументировано и оправдано. Но работа предрика — это 24 часа семь дней в неделю, это решение множества вопросов: от выплаты зарплаты до поиска комбикорма. И вопросы оформления командировок должен держать на контроле какой-либо клерк. И если какие-то сбои идут, он должен постоянно председателю напоминать: а вот вы выезжаете, у вас такой-то пробег, нужны оправдательные документы. Техническая служба должна быть заинтересована в том, чтобы такие вопросы у председателя были закрыты. У него не должна голова болеть еще и о том, где и как отметить командировочные.

Возил подчиненных в родной Лиозненский район — посмотреть на красивую ферму

Два свидетеля — главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Шумилинского райисполкома Виталий Коваль и замдиректора КУСХП «Сиротинский» (Шумилинский район) Андрей Кузнецов — заявили суду, что несколько раз бывали в служебных командировках вместе с Александром Снаровым в соседнем регионе — Лиозненском, откуда бывший предрик родом и где он раньше работал. И объекты, которые они посещали, по мнению свидетелей, выгодно отличались от таких же объектов на Шумилинщине.

— Один раз посетили ферму сельхозпредприятия «Крынки» (перед тем как сесть в кресло предрика, Снаров возглавлял этот колхоз. — Прим. TUT.BY). Александр Иванович хотел показать нам, какие могут быть красивые фермы — там даже есть клумбы, цветы. Во второй раз ездили на райветстанцию в Лиозно. Она тоже значительно отличается от шумилинской. Такие служебные командировки — для обмена опытом, никогда лишними не бывают, — считает Виталий Коваль.

— По областной сводке Лиозненский район выше, чем Шумилинский, — отметил Андрей Кузнецов. — Поэтому у лиозненцев есть чему поучиться. У нас на ферме телят не так содержали, как там, куда мы ездили. Там коров доят три раза, а у нас — два. Потом мы этот опыт перенимали. Командировка в Лиозненский район была в выходной день. Но нас это не удивило: в сельском хозяйстве и выходные — рабочие дни. Особенно летом.

У самого Александра Снарова судья спросила, всегда ли он, находясь в должности председателя райисполкома, был на связи.

— Ни разу телефон не был отключен, — заявил обвиняемый.

Александр Снаров родился в 1966 году в городском поселке Лиозно. Окончил Витебский ветеринарный институт по специальности «ветеринария».

Фото: shumilino.by

Первые годы карьеры работал в ветеринарии, затем попал в районную «вертикаль», на должность первого замначальника управления по животноводству управления сельского хозяйства и продовольствия.

С 2012 по 2015 годы был директором коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Крынки» Лиозненского района.

Председателем Шумилинского райисполкома Александр Снаров стал в декабре 2015 года. На этом посту он находился до ноября 2018 года.

Бывшего руководителя Шумилинского района обвиняют: в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.

По материалам дела, злоупотребление властью и превышение служебных полномочий Александр Снаров допускал, являясь председателем райисполкома. А уклонение от погашения кредита, служебный подлог и получение взятки совершил еще на предыдущей работе, когда был директором предприятия «Крынки» Лиозненского района.

TUT.BY следит за процессом.