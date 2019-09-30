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Белстат стал рассылать СМС о начале переписи. каждый абонент получит четыре сообщения
01.10.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белстат стал рассылать СМС о начале переписи, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Всего накануне и вовремя переписи каждый абонент получит от статистиков четыре сообщения.
Читатели сообщают TUT.BY, что они стали получать СМС от Белстата. В сообщении людей приглашают принять участие в переписи населения. В течение 1−2 октября такие послания придут на мобильные всех жителей страны. Чуть позже всем, кто получил первое СМС, придет второе. В нем будет указан адрес интернет-переписи. Кликнув на него, человек сможет зайти на сайт по переписи.
На этом сообщения от Белстата не закончатся.
— 18 октября людям придет напоминание, что завершается интернет перепись, — вводит в курс дела Татьяна Лапковская, пресс-секретарь Белстата. — И 30-го, что заканчивается перепись.
Из-за того, что получателей очень много, все СМС, поясняют в Белстате, будут приходить в течение одного-двух дней.
Напомним, перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить
Переписаться можно будет
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Белстат стал рассылать СМС о начале переписи, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Всего накануне и вовремя переписи каждый абонент получит от статистиков...
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