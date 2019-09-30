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Белстат стал рассылать СМС о начале переписи. каждый абонент получит четыре сообщения

01.10.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белстат стал рассылать СМС о начале переписи, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Всего накануне и вовремя переписи каждый абонент получит от статистиков четыре сообщения.


Фото: TUT.BY

Читатели сообщают TUT.BY, что они стали получать СМС от Белстата. В сообщении людей приглашают принять участие в переписи населения. В течение 1−2 октября такие послания придут на мобильные всех жителей страны. Чуть позже всем, кто получил первое СМС, придет второе. В нем будет указан адрес интернет-переписи. Кликнув на него, человек сможет зайти на сайт по переписи.

На этом сообщения от Белстата не закончатся.

— 18 октября людям придет напоминание, что завершается интернет перепись, — вводит в курс дела Татьяна Лапковская, пресс-секретарь Белстата. — И 30-го, что заканчивается перепись.

Из-за того, что получателей очень много, все СМС, поясняют в Белстате, будут приходить в течение одного-двух дней.

Напомним, перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях.

Переписаться можно будет через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Того, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября).

 
 
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Белстат стал рассылать СМС о начале переписи, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Всего накануне и вовремя переписи каждый абонент получит от статистиков...
 
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