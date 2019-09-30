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В соцсетях возмутились афишей бобруйского клуба с вульгарными надписями. И ее убрали

01.10.2019 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Афиша бобруйского ночного клуба «Мотор» возмутила соцсети. На ней было упоминание алкоголя, половых органов и нижнего белья. В клубе говорят, что афиша была оформлена и опубликована с подачи директора — и только в соцсети. Но через несколько часов ее убрали.


Фото: instagram.com/night_club_motor

Подписчики аккаунта ночного клуба оставили под афишей только негативные комментарии и написали, что это антиреклама. Кто-то попросил удалить провокационную афишу.

— Текст афиши утвержден директором клуба, — пояснила TUT.BY управляющая ночным клубом «Мотор» Алла. — Афиша размещена только в соцсети. Нигде в городе ее не будет.

По словам управляющей, текст афиши — это как бы продолжение анонса акции, которая пройдет в клубе 5 октября: на баре девушки смогут обменять верх комплекта нижнего белья на алкоголь.

Также в этот вечер помимо музыкальной программы запланировано проведение розыгрыша «Давай на спор», во время которого посетителям клуба предлагают за деньги что-нибудь съесть. Например, в прошлые розыгрыши это были сырые мозги и печень.

Менее чем через сутки после публикации афишу удалили.

 
 
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Ночной клуб открылся 2 месяца назад и регулярно проводит конкурсы, где за деньги посетители едят, например, сырые мозги.
 
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