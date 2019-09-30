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Возле вокзала дорисовали мурал, который создавали по ночам. Посмотрите, какой он

01.10.2019 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине сентября художники начали работать над последним муралом фестиваля Vulica Brasil, он Минске возле вокзала появится новый большой мурал. Художники работают по ночам — как это выглядит">расположен под мостом неподалеку от вокзала. Команда рисовала граффити даже ночью. Готовое изображение запечатлела фотограф TUT.BY Ольга Шукайло.

Автор работы «Імгненнасць» — художник из Гомеля Влад Хвостов (Khvst Khvooostov). Художник предложил прохожим задуматься о быстром темпе жизни, за которым можно не заметить, что происходит вокруг. Вместе с ним над муралом работала команда из девяти человек. Граффити занимает огромную стену под мостом на пересечении проспекта Независимости и улицы Бобруйской.

Арт-фестиваль Vulica Brasil проходит в Минске с 2014 года при поддержке посольства Бразилии в Минске, местных властей и Минкульта, а также благодаря партнерам, которые финансируют создание граффити.







 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Готовое изображение запечатлела фотограф TUT.BY Ольга Шукайло.
 
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