Вот когда уберут на зиму шеринговые самокаты и велосипеды

Источник материала: Tut.by

Когда закончится сезон шеринга велосипедов и электросамокатов? СМИ спросили у компаний, которые развивали в Минске прокат этим летом.



Фото: предоставлено компанией Eleven

Прокат Eleven сообщил CityDog.by, что их самокатами можно пользоваться до начала ноября.

— Хацелі б прыбраць пазней, але надвор’е, хутчэй за ўсё, не дазволіць. Электрасамакаты вернуцца на вуліцы вясной, калі для катання будзе дастаткова цяпла, — говорят сотрудники шеринга.

«Наша Ніва» спросила у Kolobike, когда желтые велосипеды уберут на зиму с городских улиц. В компании ответили, что предварительно планируют начать убирать велосипеды 15 октября.

— Ровары прыбяруцца для сэрвіснага абслугоўвання і захоўвання на зіму. Пры гэтым грошы, якія застануцца на балансе, захаваюцца да сезона-2020, — уточнили в «Колобайке».