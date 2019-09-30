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Вот когда уберут на зиму шеринговые самокаты и велосипеды
01.10.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Когда закончится сезон шеринга велосипедов и электросамокатов? СМИ спросили у компаний, которые развивали в Минске прокат этим летом.
Прокат Eleven
— Хацелі б прыбраць пазней, але надвор’е, хутчэй за ўсё, не дазволіць. Электрасамакаты вернуцца на вуліцы вясной, калі для катання будзе дастаткова цяпла, — говорят сотрудники шеринга.
«Наша Ніва»
— Ровары прыбяруцца для сэрвіснага абслугоўвання і захоўвання на зіму. Пры гэтым грошы, якія застануцца на балансе, захаваюцца да сезона-2020, — уточнили в «Колобайке».
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СМИ спросили у компаний, которые развивали в Минске прокат этим летом.
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