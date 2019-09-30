Болезнь отступит непременно

Источник материала: Вороновская газета





В День пожилых людей работники Вороновской районной библиотеки с огромным волнением, букетом поздравлений и добрых пожеланий, в первую очередь здоровья, отправились к пациентам терапевтического отделения Вороновской ЦРБ. «От всей души, с поклоном и любовью» — так называлась акция в рамках декады «Золотой возраст», приуроченная к праздничной дате.

































