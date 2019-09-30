В Минске планируют вакцинировать от гриппа 40% жителей

Источник материала: Tut.by

В столице начали кампанию вакцинации от гриппа. Об этом сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Минска.



Фото: Reuters

Профилактические прививки в Минске готовы сделать детям и взрослым с хроническими заболеваниями, людям старше 65 лет, детям от шести месяцев до трех лет, а также беременным. Кроме этого, прививки сделают медработникам, школьникам и дошколятам, студентам ссузов и вузов, педагогам и воспитателям, людям, которые занимаются жизнеобеспечением города.

В этом году вакцинируют 40% минчан, из них прививки получат 75% людей, которые относятся к группе риска по Национальному календарю профилактических прививок.

В Минске будут использовать вакцины как за счет бюджета — «Гриппол плюс» российского производства, так и вакцины, которые будут оплачивать предприятия или минчане из личных средств — тот же «Гриппол плюс», «Инфлювак» производства Нидерландов, «Ваксигрип» и «Ваксигрип-тетра» производства Франции. Все они зарегистрированы в Беларуси.

В санслужбе поясняют: в текущем эпидемическом сезоне будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Два из них новые, иммунитет к которым у населения не сформирован: A /Brisbane/ 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус, A /Kansas/14/2017 (H3N2) подобный вирус и аналогичный прошлогоднему B/Colorado/06/2017 подобный вирус (B/Victoria/2/87 lineage).