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В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

01.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Осень богата на трогательные праздники и душевные встречи. Один из таких праздников, который останется в памяти многочисленных зрителей, стал большой творческий концерт, приуроченный к Международному дню музыки и Дню учителя. И совсем неудивительно, что состоялся он в уютном зале Кореличской детской школе искусств, где учителя и ученики не представляют свою жизнь без творчества.

Международный день музыки учрежден 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО. Одним из основателей этого дня стал Дмитрий Дмитриевич Шостакович — великий композитор — классик ХХ века.

Теплые пожелания, искренние улыбки на устах, восторг в глазах, почетные гости и памятные подарки, выступления юных талантов и опытных педагогов… Именно так, в душевной обстановке прошло мероприятие, посвященное музыке — царице всех искусств.

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

Торжественным и праздничным первый день октября стал не только для музыкантов, но и для юных спасателей Кореличского района, которым были вручены удостоверения из рук начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дениса Александровича Стодольника.

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

В кругу друзей и с музыкой в душе. В Кореличской детской школе искусств отметили Международный день музыки (фоторепортаж)

Оксана ЯНУШ

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Осень богата на трогательные праздники и душевные встречи. Один из таких праздников, который останется в памяти многочисленных зрителей, стал большой
 
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