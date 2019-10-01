Удостоен диплома официального партнёра престижного конкурса

Источник материала: Чырвоны прамень

65 строительных предприятий и более 80 продуктов были названы лучшими по итогам XVI Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года-2019». ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» в разные годы неоднократно становилось его победителем. С 2012 года мероприятие проходит при поддержке наших земляков. В нынешнем году предприятие снова выступило в качестве официального партнёра престижного конкурса.





Стоит отметить, что преобладающее число конкурсантов – белорусские предприятия и организации.

Церемония награждения состоялась 10 сентября в Минске, в Dipservice Hall. На конкурс были представлены около 120 продуктов от 93 производителей. Эти цифры в процентном соотношении на 20% выше прошлогодних. В нынешнем году победителей награждали в новой номинации и нескольких подноминациях по выявлению передового опыта в сфере индивидуального, малоэтажного строительства, возведении сложных объектов.

Лучших определяли члены экспертного совета, в состав которого входили представители Белорусского национального технического университета, РУП «Стройтехнорм», РУП «БелГИМ», НИРУП «ИнститутБелНИИС» и других организаций. Директор ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» Михаил Лазарашвили и заместитель директора по коммерческим вопросам Георгий Лазарашвили были почётными гостями церемонии награждения передовиков строительной области Беларуси. Также предприятие «за активную поддержку идеи и принципов XVI Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года-2019» было отмечено дипломом официального партнёра.

Кстати, за 16 лет проведения конкурса его победителями становились более 450 предприятий Беларуси и зарубежья, свыше 1000 продуктов признаны лучшими в своих категориях.

Варвара ЮРКЕВИЧ.