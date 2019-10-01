Неприемлемые предложения Москвы, снова Майдан в Киеве, жара в квартирах в Минске - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

А вам уже пришла СМС от BELSTAT : «Приглашаем к участию в переписи населения»?Перепись начнется в пятницу, а всего таких СМС до 30 октября придет четыре. В следующей пришлют адрес сайта, на котором можно переписаться самостоятельно. СМСки получат все жители Беларуси, у которых есть мобильные телефоны.

Представляете, как много времени бы понадобилось, если бы такой системой оповещения пользовались в Китае? Страна вчера грандиозным парадом отметила 70-летие основания. Фотографии впечатляют, правда? В «Великом камне» под Минском тоже отпраздновали — вот так .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью РБК рассказал , как Беларусь и Россия углубляют интеграцию. Напомним, общественность до сих пор не в курсе, о каких именно соглашениях идет речь. По словам Макея, сначала во время обсуждения плана интеграции с российской стороны звучали «абсолютно неприемлемые» предложения . Но теперь, заверяет министр, никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет и не будет. Наш колумнист Юрий Дракохруст проанализировал это интервью — почитайте.

, как Беларусь и Россия углубляют интеграцию. Напомним, общественность до сих пор не в курсе, о каких именно соглашениях идет речь. По словам Макея, сначала во время обсуждения плана интеграции . Но теперь, заверяет министр, никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет и не будет. Наш колумнист Юрий Дракохруст это интервью — почитайте. На Майдане в Киеве снова протесты . Митингующие требуют отставки Зеленского и называют предательством подписание в Минске «формулы Штайнмайера». Что это за документ, объясняем тут .





В Минске определились с кандидатами в сенаторы — то есть в члены Совета Республики. Среди них не оказалось экс-премьера Михаила Мясниковича , экс-министра труда и соцзащиты Марианны Щеткиной, председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, которые сейчас входят в состав СР. В претенденты попали врачи, ученые, адвокат. Вспомнить, как у нас формируют верхнюю палату парламента , поможет вот эта статья — в ней мы очень просто объясняем, как все должно работать.

— то есть в члены Совета Республики. , экс-министра труда и соцзащиты Марианны Щеткиной, председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, которые сейчас входят в состав СР. В претенденты попали врачи, ученые, адвокат. Вспомнить, как у нас , поможет вот эта статья — в ней мы очень просто объясняем, как все должно работать. Если и вы планируете занять высокую должность, не пропустите очередной репортаж из суда по делу Людмилы Реутской, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Вчера показания дал бывший заместитель министра Валерий Шевчук . Его и самого сейчас судят — за подаренные ручку, телефон и карандашницу. На суде он выступал в наручниках.

очередной репортаж из суда по делу Людмилы Реутской, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Вчера . Его и самого сейчас судят — за подаренные ручку, телефон и карандашницу. На суде он выступал в наручниках. Проблемы, оказывается, могут возникнуть даже в том случае, если родитель собирает в классе деньги на покупку тетрадей. Если суммы мамы и папы забрасывают кому-то одному на банковскую карточку, то такими переводами может заинтересоваться налоговая . Если вдруг спросят, надо будет подтвердить, что деньги предназначались для закупки школьных принадлежностей.

даже в том случае, если родитель собирает в классе деньги на покупку тетрадей. Если суммы мамы и папы забрасывают кому-то одному на банковскую карточку, то . Если вдруг спросят, надо будет подтвердить, что деньги предназначались для закупки школьных принадлежностей. А на рынке элитной недвижимости тем временем крах . Особняк в Тарасово, за который два года назад просили почти два миллиона долларов, сейчас продают за 900 тысяч. И никто не берет! Что происходит? Разбирались с экспертами .

. Особняк в Тарасово, за который два года назад просили почти два миллиона долларов, сейчас продают за 900 тысяч. И никто не берет! Что происходит? . К обычной недвижимости, вернее к тому, как ее отапливают, тоже есть вопросы. Кому-то все еще холодно, а кому-то слишком жарко. Это окна минской многоэтажки 1 октября — везде открыты. Почему так, спросили коммунальников.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

1100 дней длилась нацистская оккупация Минска, и с первых ее дней с захватчиками боролось патриотическое подполье. Целый год действовал его руководящий центр — подпольный комитет. Еще год подполье продолжало сражаться без единого руководства, а с осени 1943-го новый подпольный горком руководил борьбой минчан из партизанских лесов. Показали на карте , какие минские улицы и дома давали приют патриотам .

, . Что если тишина — это все, что вы слышите? Мы пригласили в студию глухих людей. Они рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются каждый день. Отсутствие музыки в наушниках — далеко не самое страшное. Неслышащие люди даже не могут сами позвонить в скорую .

глухих людей. Они рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются каждый день. Отсутствие музыки в наушниках — далеко не самое страшное. . Известный литовский неонатолог рассказал , как рожают в соседней стране. Говорит, кстати, что некоторые белоруски приезжают, рожают в Литве и уезжают, не заплатив. Неотложную помощь там оказывают бесплатно.





В Минске возле вокзала дорисовали мурал , который создавали по ночам. Ну как вам? Нам кажется, очень реалистично. Когда все в одной куче — велосипедисты, пешеходы с детьми, скейты и скутеры — это точно минский тротуар .

, который создавали по ночам. Ну как вам? Нам кажется, очень реалистично. Когда все в одной куче — велосипедисты, пешеходы с детьми, скейты и скутеры — . Лидия Семенова — женщина, которая восхищает весь белорусский спорт . Это она заставила всех поверить, что Брест — гандбольная столица страны, это она превращает белорусские клубы в европейские. Поговорили с топовым спортивным маркетологом о том, как находить баланс работы и личной жизни , почему не стоит бояться исконно мужских сфер и откуда у нее время на выращивание баклажанов и гортензий.

. Это она заставила всех поверить, что Брест — гандбольная столица страны, это она превращает белорусские клубы в европейские. Поговорили с топовым спортивным маркетологом о том, , почему не стоит бояться исконно мужских сфер и откуда у нее время на выращивание баклажанов и гортензий. А в научной среде скандал ! Авторитетный белорусский ученый Денис Лисейчиков, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси, обвинил в плагиате Андрея Ганчара, докторанта Института истории НАН Беларуси и заведующего кафедрой экономической теории Гродненского государственного аграрного университета.

! Авторитетный белорусский ученый Денис Лисейчиков, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси, Андрея Ганчара, докторанта Института истории НАН Беларуси и заведующего кафедрой экономической теории Гродненского государственного аграрного университета. Похищенная в Бресте девушка и ее бывший парень-похититель родом из одной деревни. Что о них говорят на малой родине, как себя чувствует жертва и что грозит ее обидчику? Подробности тут .

О СПОРТЕ

Шоумен Вадим Галыгин стал заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств (ММА). Говорят, будет этот спорт популяризировать.





В Лиге чемпионов сенсация : «Реал» не смог обыграть дома «Брюгге» . Справедливости ради, он и не проиграл, но счет смогли сравнять только на 85−й минуте.

: . Справедливости ради, он и не проиграл, но счет смогли сравнять только на 85−й минуте. А хоккейное минское «Динамо» начало домашнюю серию в КХЛ с трудовой победы в овертайме над «Сочи» . Это как раз не сенсация, но фанатам приятно.

домашнюю серию в КХЛ . Это как раз не сенсация, но фанатам приятно. Лучший бомбардир БАТЭ Станислав Драгун продлил контракт с клубом. Новость, кстати, должна порадовать и нового зампреда президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств. Галыгин родом из Борисова и болеет за БАТЭ.

Все новости вторника, 1 октября.

И смешной бонус для прочитавших до конца. Посмотрите видео , как болельщик проспал победу минского «Динамо». А сами просыпайтесь, хорошего дня!

Ваша редакция.