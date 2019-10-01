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Фестивали, концерты, фейерверк и Дорофеева. Как Пинск в выходные отпразднует день города

02.10.2019 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные Пинск отметит 992-летие со дня своего основания. В программе празднования — ярмарки, шествия, фестивали, концерты с участием местных коллективов и приглашенных звезд, сообщает пинский горисполком.


Пятница, 4 октября

Пешеходная улица Ленина

19.00 — 21.00 — Фестиваль уличного творчества «Перекресток» в рамках творческого проекта «Пинская пешеходка».

Суббота, 5 октября

Городской парк культуры и отдыха (улица Панковой, 20)

10.00 — Теннисный турнир среди любителей.

11.00 — 21.00 — Работа аттракционов, торговых рядов.

15.00 — 17.00 — Фестиваль красок.

17.15 — 18.00 — Концерт народного хора ветеранов им. Н. Назарова (сцена парка).

18.00 — 21.00 — Танцевальная программа «В стиле ретро».

Полесский драматический театр (ул. В. Хоружей, 10)

11.00 — Торжественное открытие QR-кода на объекте.

Музей Белорусского Полесья (площадь Ленина, 22)

10.00 — 17.30 — Музейный проект «За кулiсамi музея», выставка «Скарбы Пiнскай зямлi».

Пешеходная улица Ленина

11.00 — 20.00 — Соревнования по робототехнике.

17.00 — 21.00 — Фестиваль уличного творчества «Перекресток» в рамках творческого проекта «Пинская пешеходка».


Фото: Дмитрий Босак, TUT.BY

Площадь Ленина

11.30 — Праздничное шествие трудовых, творческих и спортивных коллективов города.

12.00 — Торжественное открытие праздника, посвященного 922-й годовщине города Пинска, «С праздником, любимый город!» (с участием заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой).

14.00 — Торжественное чествование трудовых коллективов и участников общественных объединений.

15.30 — Концерт, посвященный Году малой родины и Дню города Пинска «Зямля, нам дадзенная лёсам…».

16.00 — Выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля танца «Пинская шляхта», детских коллективов города и творческих коллективов Пинского района.

18.00 — Праздничная программа концертного оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением М. Агиевича.

18.45 — Театрализованное представление «Пинск — полесская легенда».

20.00 — Концерт cover-band «Fortissimo» (г. Минск).

21.00 — Дискотека.

22.00 — Праздничный фейерверк.


Воскресенье, 6 октября

Музей Белорусского Полесья

14.00 — Торжественное открытие художественной выставки проекта «Vector» (BELBRAND)

Городской парк культуры и отдыха

10.00 — Теннисный турнир среди любителей

11.00 — 21.00 — Работа аттракционов, торговых рядов.

18.00 — 21.00 — Танцевальная программа «Золотая осень»

Пешеходная улица Ленина

11.00 — 21.00 — Выставка-ярмарка «Гасцінна запрашаем» с участием мастеров народных промыслов, мастер-классы, работа фотозон.

17.00 — 21.00 — Гала-концерт фестиваля уличного творчества «Перекресток» (закрытие сезона, награждение победителей).

ЦКиТ (улица Первомайская, 140), площадки перед магазином «Буратино» (микрорайон «Западный) и СШ № 10 Пинска (микрорайон «Радужный»)

14.00 — 16.00 — Праздничные концертные программы «С днем рождения, Пинск!».

Концертный зал — костел Карла Боромея (улица Кирова, 37)

15.30 — Презентация книги «Фердынанд Рушчыц. Грамадзянін Незалежнай», автор — Эльжбета Иневска (BELBRAND).

16.00 — Концерт хора «CantusCordis» (Республика Польша).

Пинский городской Дом культуры

16.00 — Гала-концерт лауреатов Международной музыкальной премии ЕАЭС «BELBRANDAWARD», дирижер — Вячеслав Бортновский.

 
Теги: Минск
 
 
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В программе празднования - ярмарки, шествия, фестивали, концерты с участием местных коллективов и приглашенных звезд.
 
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