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Фестивали, концерты, фейерверк и Дорофеева. Как Пинск в выходные отпразднует день города
02.10.2019 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные Пинск отметит 992-летие со дня своего основания. В программе празднования — ярмарки, шествия, фестивали, концерты с участием местных коллективов и приглашенных звезд,
Пятница, 4 октября
Пешеходная улица Ленина
19.00 — 21.00 — Фестиваль уличного творчества «Перекресток» в рамках творческого проекта «Пинская пешеходка».
Суббота, 5 октября
Городской парк культуры и отдыха (улица Панковой, 20)
10.00 — Теннисный турнир среди любителей.
11.00 — 21.00 — Работа аттракционов, торговых рядов.
15.00 — 17.00 — Фестиваль красок.
17.15 — 18.00 — Концерт народного хора ветеранов им. Н. Назарова (сцена парка).
18.00 — 21.00 — Танцевальная программа «В стиле ретро».
Полесский драматический театр (ул. В. Хоружей, 10)
11.00 — Торжественное открытие QR-кода на объекте.
Музей Белорусского Полесья (площадь Ленина, 22)
10.00 — 17.30 — Музейный проект «За кулiсамi музея», выставка «Скарбы Пiнскай зямлi».
Пешеходная улица Ленина
11.00 — 20.00 — Соревнования по робототехнике.
17.00 — 21.00 — Фестиваль уличного творчества «Перекресток» в рамках творческого проекта «Пинская пешеходка».
Площадь Ленина
11.30 — Праздничное шествие трудовых, творческих и спортивных коллективов города.
12.00 — Торжественное открытие праздника, посвященного 922-й годовщине города Пинска, «С праздником, любимый город!» (с участием заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой).
14.00 — Торжественное чествование трудовых коллективов и участников общественных объединений.
15.30 — Концерт, посвященный Году малой родины и Дню города Пинска «Зямля, нам дадзенная лёсам…».
16.00 — Выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля танца «Пинская шляхта», детских коллективов города и творческих коллективов Пинского района.
18.00 — Праздничная программа концертного оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением М. Агиевича.
18.45 — Театрализованное представление «Пинск — полесская легенда».
20.00 — Концерт cover-band «Fortissimo» (г. Минск).
21.00 — Дискотека.
22.00 — Праздничный фейерверк.
Воскресенье, 6 октября
Музей Белорусского Полесья
14.00 — Торжественное открытие художественной выставки проекта «Vector» (BELBRAND)
Городской парк культуры и отдыха
10.00 — Теннисный турнир среди любителей
11.00 — 21.00 — Работа аттракционов, торговых рядов.
18.00 — 21.00 — Танцевальная программа «Золотая осень»
Пешеходная улица Ленина
11.00 — 21.00 — Выставка-ярмарка «Гасцінна запрашаем» с участием мастеров народных промыслов, мастер-классы, работа фотозон.
17.00 — 21.00 — Гала-концерт фестиваля уличного творчества «Перекресток» (закрытие сезона, награждение победителей).
ЦКиТ (улица Первомайская, 140), площадки перед магазином «Буратино» (микрорайон «Западный) и СШ № 10 Пинска (микрорайон «Радужный»)
14.00 — 16.00 — Праздничные концертные программы «С днем рождения, Пинск!».
Концертный зал — костел Карла Боромея (улица Кирова, 37)
15.30 — Презентация книги «Фердынанд Рушчыц. Грамадзянін Незалежнай», автор — Эльжбета Иневска (BELBRAND).
16.00 — Концерт хора «CantusCordis» (Республика Польша).
Пинский городской Дом культуры
16.00 — Гала-концерт лауреатов Международной музыкальной премии ЕАЭС «BELBRANDAWARD», дирижер — Вячеслав Бортновский.
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В программе празднования - ярмарки, шествия, фестивали, концерты с участием местных коллективов и приглашенных звезд.
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