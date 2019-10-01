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02.10.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)


Уважаемые граждане старшего поколения, ветераны войны и труда!

Традиционно 1 октября отмечается День пожилых людей!В этот день мы чествуем вас — представителей старшего, но не стареющего душой поколения! Мы благодарим вас за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет, подставить плечо в трудную минуту. Ваши знания, мудрость, жизненный и профессиональный опыт бесценны. Передавая их молодому поколению, вы и сегодня вносите весомый вклад в развитие района, в процветание нашей страны. От всей души поздравляем с праздником и искренне желаем крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, семейного тепла и благополучия. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

 
 
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Уважаемые граждане старшего поколения, ветераны войны и труда! Традиционно 1 октября отмечается День пожилых людей!В этот день мы чествуем вас
 
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