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Станет четырехполосным и более высоким. Как изменится закрытый на ремонт путепровод в Могилеве
02.10.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Изменился план реконструкции закрытого сейчас на ремонт путепровода на улице Первомайской в Могилеве,
Сначала был план обновить мост, не меняя его габаритов. Однако железная дорога намерена в будущем провести электрификацию движения поездов — и в итоге отремонтированный мост станет выше на 60 сантиметров, его проезжая часть увеличится до 14 метров и станет четырехполосной. А вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 м 10 см. Проезжую часть на подъезде к нему тоже расширят.
Возобновить движение транспорта по нему планируют в начале ноября 2019 года. Вероятнее всего, сначала оно будет не по всей ширине моста.
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Так делать не планировали, но у железной дороги есть свои планы.
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