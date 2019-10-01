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Станет четырехполосным и более высоким. Как изменится закрытый на ремонт путепровод в Могилеве

02.10.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изменился план реконструкции закрытого сейчас на ремонт путепровода на улице Первомайской в Могилеве, пишет Mogilevnews.by. Он в итоге станет выше и в 2 раза шире — так нужно железной дороге. Так что мост перестроят полностью.

Сначала был план обновить мост, не меняя его габаритов. Однако железная дорога намерена в будущем провести электрификацию движения поездов — и в итоге отремонтированный мост станет выше на 60 сантиметров, его проезжая часть увеличится до 14 метров и станет четырехполосной. А вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 м 10 см. Проезжую часть на подъезде к нему тоже расширят.

Возобновить движение транспорта по нему планируют в начале ноября 2019 года. Вероятнее всего, сначала оно будет не по всей ширине моста.

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Теги: Могилев
 
 
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