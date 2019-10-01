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«Если б я был мэром». Гродненец Кирилл придумал крутой концепт переделки набережной Немана

02.10.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У нас продолжается конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненец Кирилл Марыкин снял небольшой сюжет о том, чтобы он сделал, будучи мэром. Молодой человек решил сконцентрироваться на одном направлении — и разработал концепцию оживления набережной Немана. Он разработал большой план и даже «вышел в народ» с вопросом, чего же не хватает гродненцам на набережной. Что у него получилось — смотрите в видеороликах.



Общественные пространства, в число которых входят набережные, площади, парки, придворовые территории заставляют людей взаимодействовать друг с другом, общаться, подолгу находиться в компании друг друга, считает Кирилл. Хорошие пространства не вынуждают человека как можно скорее уйти. Если вашей набережной присуще больше второе, чем первое, — у вас плохая набережная.

В чем проблема набережной Гродно?

Гродно — город с богатейшей историей и с комплексной исторической застройкой. В центре города сейчас, прямо вдоль речной полосы, находится территория длиной в полтора километра, которая решительно никак не используется, что Кириллу кажется весьма расточительным. Здесь есть большая проблема с планированием и использованием всей береговой зоны.




Кирилл, будучи мэром, предложил бы на рассмотрение горожанам свой концепт реконструкции набережной в Гродно.

Это не готовое решение, а просто взгляд на возможную реализацию проекта, уточняет молодой человек. Он говорит, что такой большой проект для областного центра невозможно и неправильно реализовывать в одиночку. Все мы — жители, городские власти и просто неравнодушные гости города — должны иметь возможность повлиять и поучаствовать в проекте.

Кирилл предлагает вернуть береговую линию в полноценное пользование людей. Дать горожанам и гостям Гродно возможность проводить здесь свое свободное время. Как могла бы выглядеть набережная Немана можно увидеть в визуализации концепта.

Кирилл считает, что Гродно надо брать пример с Молодечно, где проект «улица стрит-фуда», по сути, возродил некогда умирающий рынок и превратил огромное пространство в один из самых интересных проектов в сфере урбанистики в Беларуси.

Это конечно не набережная, но прекрасно показывает, что смелость и инициативность — качества, которые меняют окружение к лучшему.

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненец Кирилл Марыкин креативно подошел к заданию и даже снял небольшой сюжет о том, чтобы он сделал, будучи мэром. Молодой человек решил сконцентрироваться на...
 
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