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«Если б я был мэром». Дмитрий хочет сделать в Гомеле пешеходную улицу - и вы не поверите, где!
02.10.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У нас продолжается конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель TUT.BY может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Давайте вместе изучать ваши предложения по улучшению родного города. Наш следующий участник Дмитрий Механиков уверен, например, что развитие Гомеля невозможно без пешеходной улицы — и вот почему.
Если б я был мэром, то в Гомеле появилась бы пешеходная улица. Для горожан и туристов — это прежде всего комфортное место, где можно провести время, выпить чашечку кофе, встретиться с друзьями. Для бизнесменов — это возможность развиваться и открывать различные форматы заведений. Для детей — безопасный островок развлечений.
Согласитесь, как было бы чудесно попробовать жареные каштаны на аллейке или послушать саксофон, неспешно прогуливаясь по родному городу!
Для этих целей, на мой взгляд, подходит проспект Победы. В первое время для тестового режима проспект можно было бы сделать пешеходным хотя бы только по выходным вечером — и посмотреть, как изменится наш город.
На этой улице проходили бы городские праздники, ярмарки, фестивали, выступали бы уличные музыканты, ремесленники продавали бы сувениры и свои изделия. Тут достаточно места, чтобы организовать игровое пространство, полезное для людей всех возрастов.
Закрытие проспекта Победы для транспорта может казаться радикальной идеей, но пространство без автомобилей, выхлопных газов, постоянного шума в итоге благотворно скажется на здоровье и настроении горожан.
Пешеходные улицы есть во многих городах мира, и, как правило, они попадают на первые позиции в путеводителях. В Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Пинске есть такие улицы. А в Гомеле — нет. И очень зря. Она бы могла коренным образом изменить лицо и имидж города.
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Наш следующий участник Дмитрий Механиков уверен, что развитие Гомеля невозможно без пешеходной улицы.
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