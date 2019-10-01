«Тебя оголенную тащат на кресло». Как выглядит прием у гинеколога для женщин с инвалидностью

Источник материала: Tut.by

«В день, когда мне исполнилось 18, принесли удостоверение инвалида. Врач сказал: не реви, ну, не будешь ты ходить. Я лежала в кровати, никто не объяснил, как изменится моя жизнь», — вспоминает Александра Чичикова. Сейчас она работает в IT-компании, два года назад стала «Мисс мира на инвалидной коляске». По словам Саши, врачи до сих пор задают ей «странные» вопросы: «Хирург как-то спросил, не болит ли мне нога, то есть не все доктора понимают, что такое спинальная травма. Но самое большое испытание — визит к гинекологу, когда тебя оголенную на руках тащат на кресло. Это очень унизительно». Однако ситуацию, убеждена наша героиня, можно изменить.





Мы встречаемся с Александрой на работе. Улыбчивая девушка быстро проводит экскурсию по офису IT-компании, где сейчас работает. Еще два года назад Саша рассказывала, что найти работу ей было непросто — многие отказывали именно из-за того, что она передвигается в коляске.

— Люди с инвалидностью все еще сталкиваются со стереотипами: и на работе, и даже на приеме у врача, — говорит наша героиня. — Врачи иногда в таком шоке, когда я прихожу на прием, не знают даже, что спрашивать. Я как-то приехала к травматологу, у меня был сломан копчик. Он говорит: «Тебе не больно». А я отвечаю: «У меня же травма спинного мозга, нет чувствительности, я не знаю, больно мне или не больно, холодно или горячо». И у хирурга была похожая ситуация, у меня был травмирован палец. И он тоже ошарашено спрашивал: «Как вы приехали? Вам что, не болит?»

Некоторые врачи считают, что у людей в инвалидной коляске нет секса

Травму Саша получила в 17 лет, только окончила школу, поступила в Богословскую семинарию в Киеве, приехала на выходные домой:

— На третьем этаже была стройка, я зацепилась носком за кол в плите, перевернулась и вылетела в окно, привезли в больницу — перелом грудного отдела позвоночника. Я лежала шесть месяцев. Мне принесли удостоверение инвалида 18 ноября, на мое 18-летие. Врач сказал: «Не реви, ну, не будешь ходить». И дали подсписать бумагу. Никакого разговора с узкими специалистами, что меня ждет, как изменится моя жизнь, не было. Уже когда поехала на реабилитацию, стали что-то объяснять. Но например, про сексуальное и репродуктивное здоровье я впервые узнала в лагере активной реабилитации, который проводит Республиканская ассоциация инвалидова-колясочников. Одна из тем — сексуальная жизнь людей в колясках. Ребята, у которых уже есть опыт, подробно все рассказывают, показывают слайды: «Все норм, вы можете заниматься сексом, просто находите для себя то, что вам нравится». Чувствительность меняется, люди начинают искать у себя новые зоны, которые помогают получать удовольствие. Врачи на этих встречах тоже присутствуют, можно им задать вопросы.





Программный специалист Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Александра Давиденко говорит, что можно изучить опыт в Швеции. 20 лет назад вопросы сексуального здоровье здесь тоже были проблемой. Люди с инвалидностью обращались к врачам, а те лишь разводили руками.

— Сегодня в Швеции работают сексологи, которые могут ответить на вопросы людей с инвалидностью, работают урологи и акушеры-гинекологи, которые понимают специфику заболеваний и могут помочь пациентам, — отмечает эксперт. — Вообще в Швеции вопросы репродуктивного здоровья затрагиваются на первых этапах реабилитации. Пациентам объясняют, как изменится их сексуальная жизнь, правдиво рассказывают, могут ли они иметь детей. И если такая возможность сохранена, помогают реализовать себя как родителей. В шведской системе восстановление направлено на быструю социализацию и возвращению к труду: фокус — ты можешь и будешь работать, и мы тебе в этом поможем. У них нет установки, чтобы человек получил инвалидность и сидел дома.





Александра Чичикова говорит, что до недавнего времени поход к гинекологу для нее всегда был стрессом.

— Давайте представим: обычная поликлиника в обычном районе. Ты туда приходишь. Понятно, там большой поток. Время на одного пациента — несколько минут. Девушка, на инвалидной коляске пока разденется — это минут семь, пока залезет на кресло, если оно опускается… Если не опускается, человека туда затаскивают в буквальном смысле слова. Представьте: вы подготовлены к осмотру, оголены, а вас на руках поднимают врач с медсестрой. Это очень унизительно. У меня была ситуация, когда я пришла к гинекологу, а доктор была беременная, она сказала: «Я не могу тебе помочь». Я спросила, опускается ли кресло. Выяснилось, что да, опускается, но оно стоит рядом с умывальником, поэтому практически опустить его не могут. Я развернулась и ушла. Три раза я сталкивалась с такими неудобными ситуациями, когда ты оголенная, а тебя затаскивают на кресло. Это просто жутко. А потом врач еще говорит: «Расслабься». Серьезно? Когда сталкиваешься с таким отношением, поход к гинекологу становится каторгой. Потому что к этому еще нужно добавить, что во время осмотра постоянно заходят посторонние люди — что-то подписать, забрать, убрать, — и вы с врачом постоянно на это отвлекаетесь.

Некоторые врачи всерьез считают, что у людей в инвалидной коляске нет секса, они не рожают детей. Это немножко странно. При травме могут быть нарушения с деторождением, но далеко не у каждой девушки. Если брать сексуальную жизнь, я не встречала девушек, которые бы говорили: «Я не могу это делать после травмы».

Ремонт и новое оборудование проблему не решат

Саша говорит, что последнее время ходит в частную клинику, где ее все устраивает — и квалификация врачей, и отношение персонала.

— Но давайте смотреть правде в глаза: далеко не у каждой девушки есть средства, чтобы ходить в частную клинику. Особенно, если это девушка с инвалидностью, которая живет только на пенсию — 300 рублей в месяц. Я работаю, могу себя обеспечить. Но условия должны быть и в обычных клиниках. Ведь я не прошу о чем-то сверхъестественном. Современное гинекологическое кресло, которое опускается, нужно не только женщинам с инвалидностью, но также пожилым, малоподвижным женщинам, пациенткам с травмами — например, с переломами. Некоторые кресла все еще советские. Они выглядят, как кресло убийства, смотришь на него и просто не понимаешь, как на него взобраться. Современное кресло опускается до низкого уровня, пациентка на него пересаживается, есть регулировка для ног. Врач, если надо, все поправляет. Хочется, чтобы не нарушалась интимная конфиденциальность.





По словам Александра Давиденко, оборудовать поликлиники для приема женщин с инвалидностью не так уж сложно: нужно убрать ступеньки, расширить дверные проемы, оборудовать туалеты и купить те самые современные гинекологические кресла.

— Но ремонт и приобретение нового оборудования проблему не решат, — подчеркивает специалист. — Нужно улучшать программы обучения специалистов, чтобы врачи понимали, как работать с людьми с инвалидностью. Врачей нужно обучать, в том числе, коммуникативным навыкам. И давать им время на общение с пациентами. Да, была советская система оказания медицинской помощи, эффективная для своего времени. Но сегодня фокус медицины во всем мире меняется, мы хотим, чтобы помощь была ориентирована под конкретного человека и его нужды. Со стороны Минздрава есть понимание и желание это менять.

В Беларуси продолжается проект о женском здоровье «Бязмежная» . Цель — установить хотя бы по одному современному гинекологическому креслу в каждом областном центре. На краудфандиноговой платформе Ulej.by до 12 сентября собирают деньги на покупку такого кресла для больницы в Бресте. Каждая женщина может купить лот проекта за 70 рублей — и получить сертификат на диагностический комплекс от EVA CLINIC. Так организаторы рассчитывают не только собрать необходимую сумму на покупку кресла, но и напомнить женщинам о важности регулярно посещать гинеколога. Участники также могут приобрести майку или поясную сумку с символикой «Бязмежнай» от дизайнера TIKOTA UNIQUE, 10 рублей от продажи каждого лота будут перечислены в фонд проекта.

А еще организаторы проекта приглашают заинтересованных женщин принять участие в открытых встречах с экспертами, где можно обсудить особенности заботы о женском здоровье. Следите за расписанием встреч на сайте кампании.