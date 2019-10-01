Как хранить картофель

Источник материала: Газета Авангард





Осенью, как правило, все силы брошены на уборку «второго хлеба». И важно не только убрать урожай, но и сохранить его.

В районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений пояснили, что при хранении картофеля выделяют три периода: лечебный, период охлаждения и основной. Так, в первые 8-10 дней после уборки клубней идет процесс залечивания механических повреждений, полученных при уборке, транспортировке и подготовке к хранению. Наиболее активно он происходит при температуре 12…180С. Хранилище вентилируют теплым воздухом 5-6 раз в сутки по 30 мин. с перерывами 3,5-4 ч.

После завершения лечебного периода наступает время охлаждения. Если клубни здоровые, температуру в насыпи снижают постепенно на 0,50С в сутки в течение 20-30 дней до температуры хранения 2…40С. Механически поврежденный картофель охлаждают более интенсивно, в среднем на 10С в сутки. Вентилируют воздухом, температура которого на 2…30С ниже в насыпи.

В основном периоде при температуре в насыпи клубней на уровне 2…40С картофель вентилируют 2-3 раза в неделю по 30 мин. для смены воздуха в межклубневых пространствах. Недостаток кислорода и избыток углекислого газа приводят к ухудшению лежкости и качества картофеля, вызывают внутреннее потемнение мякоти клубней.

Если в верхнем слое насыпи наблюдается отпотевание, необходимо выровнять температуру в хранилище и в насыпи за счет обогрева верхней зоны с помощью электрокалориферов. Для исключения образования конденсата в верхнем слое температура воздуха над насыпью должна быть выше на 1 …20С, чем в насыпи.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА