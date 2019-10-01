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Теплом согреем ваши души

02.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Теплом согреем ваши души

Как сделать жизнь человека в зрелом возрасте достойной, насыщенной, радостной? Как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности и интересы? Эти и другие вопросы волнуют в настоящее время общественность.

Провести с пользой и увлекательно появившееся свободное время поможет библиотека. Шелест страниц новой книги, любимого журнала, знакомство с интересными людьми, приятное общение — эти маленькие радости должны быть доступны каждому, особенно поколению, вступившему в пору «золотого возраста». Одна из многочисленных категорий читателей нашей библиотеки — пенсионеры.  Мы стараемся делать все возможное, чтобы посетителям было уютно и комфортно, чтобы они смогли отдохнуть здесь душой, забыть о своих проблемах. Надо видеть, с каким удовольствием приходят к нам земляки. Мы даем им возможность понять, что жизнь продолжается и после выхода на пенсию. Ведь появляется масса свободного времени. Особое внимание уделяем тем пожилым людям, которые по состоянию здоровья не могут посетить библиотеку лично. Эта категория населения охвачена обслуживанием на дому.

Накануне Дня пожилых людей в филиале «Мисевичская сельская библиотека» прошел тематический вечер «Теплом согреем ваши души». Вместе с ведущей мероприятия Аленой Лазовской  поздравили присутствующих с праздником, затем предоставили слово гостям. Участники встречи попробовали свои силы в различных конкурсах. За столом наши гости не только от души поздравляли друг друга, но и беседовали, вспоминая прожитые годы. В течение всего мероприятия радовала  своими песнями и стихами Александра Лазовская — самый активный детский читатель библиотеки. Пожилые люди со слезами на глазах благодарили организаторов мероприятия за внимание, цветы, подарки, поздравления. Надеюсь, что старшее поколение не будет обделено вниманием и в повседневной жизни.

Лилия КАРПУК,

библиотекарь  Мисевичской сельской библиотеки.

Фото из архива автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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Как сделать жизнь человека в зрелом возрасте достойной, насыщенной, радостной? Как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, восполнить дефицит общения,...
 
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