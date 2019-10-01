Галина Гой: «С песней всегда душа молода»

Источник материала: Вороновская газета





Судьба не случайно сводит нас с разными людьми. У одних мы черпаем жизненную мудрость, от других заряжаемся позитивными эмоциями. Третьи учат нас с оптимизмом смотреть на жизнь. К таким людям относится Галина Бернардовна Гой из деревни Новиянка. Наверное, потому что по жизни она идет с песней. В первое наше знакомство на празднике в Утканах Галина Бернардовна поразила меня исполнением частушек. Удивила женщина и во время второй встречи. Накануне Дня пожилых людей мы постучались в дом Гоев. И попали словно в поэтический салон. Галина Бернардовна прочла для нас наизусть множество стихов русских классиков, юмористические зарисовки и басни.

Творческое чтение прерывали звонки — и сейчас к ней, бывшему медику, обращаются за советом сельчане. Для них она так и осталась «докторкой». А когда нынешняя заведующая местным ФАПом уходит в отпуск, идут к Галине Гой то за уколом, то давление измерить.

— Скучать не приходится, — улыбнулась Галина Бернардовна. — Да и это не про меня. Настроение поднимает песня. А пою часто для души: и при домашних хлопотах, и в огороде… Тогда кажется, что десяток лет сбросила. Будто бы недавно ходила на репетиции в местный клуб, участвовала в самодеятельности, перед земляками выступала. И, конечно же, спешила к пациентам…

В сфере здравоохранения женщина проработала 39 лет. В далеком 1971 году выпускницу Юратишского медицинского училища направили на работу в ФАП в деревню Винцуки.

— Здание было очень старое, низенькое, окна маленькие, — всплывают в памяти собеседницы прошлые годы. — Подумала: положенное отработаю и уеду. Место действительно поменяла, когда в 80-х годах ФАП перевели в новое здание в Новиянку. Должность так и осталась, даже после заочного окончания химико-биологического факультета Калининградского университета. Навсегда обосновалась в Новиянке, вместе с мужем здесь вырастили троих детей. Сейчас ждем в гости четырех внуков.

В зоне обслуживания у медицинского работника было более 900 человек из Переганцевского, Конвелишского и Беняконского сельсоветов. Когда Галина начинала свой профессиональный путь, прививки детям делали на дому, а не в больнице. Только до года детишек было под тридцать, многие жили на хуторах. До самой дальней точки — 18 километров. Добираться нужно было в разное время суток, в основном пешком. В осеннюю и весеннюю слякоть даже лошадью невозможно было проехать, а зимой — сугробы. Дважды Галина Бернардовна принимала роды. Первые бывший фельдшер до сих пор не может забыть. К роженице из деревни Микшевичи не смогла доехать скорая помощь — замело дорогу. Поэтому сельчане в полночь постучали в дом Галины Бернардовны. Несмотря на метель, успели вовремя. Женщина родила пятого ребенка. Приняв роды и убедившись в том, что ребенок и мать чувствуют себя хорошо, медик только утром покинула дом.

— Помню всех своих пациентов, могу и теперь рассказать, кто и когда родился. Знала, с кем нужно вести себя построже, с кем можно и пошутить, — делится собеседница. — Чтобы к пациентам было проще и быстрее добираться, в 1984-м сдала на водительские права. А ведь тогда женщина за рулем была редким явлением.

Любовь к активному образу жизни в свое время привела Галину Бернардовну в волейбольную команду. Играла за сборные колхоза, больницы и даже района. Не раз с коллегами-спортсменами праздновала победу.

— К сожалению, до Вороново не километр-два, — вздыхает женщина. — Обязательно пошла бы петь в хоре «Земляки». Но если пригласят выступить, прочитать байку или стихотворение — с удовольствием!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.