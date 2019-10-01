В Беларуси участниками интернет-игры «ЦУР: думай и действуй» стали более 430 человек

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси провели интернет-игру «Цели устойчивого развития: думай и действуй», участниками которой стали 433 человека, сообщила сокоординатор тематической группы образования партнерской группы устойчивого развития, заместитель начальника Координационного центра «ОУР для всех» БГПУ София Савелова.

Интернет-игра, организованная центром «ОУР для всех» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, прошла 25 сентября — во Всемирный день поддержки ЦУР.

Напомним, именно в этот день в 2015 году государства-члены ООН приняли Глобальную повестку действий в области устойчивого развития — 2030. Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс в достижении Целей будет контролироваться и отслеживаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов).

«В игре приняли участие 433 человека, которые не только получили информацию, но и продумали свои идеи и акции, как помочь разным группам населения узнать более подробно о ЦУР, — рассказала заместитель начальника центра. — Среди участников 40 студентов из 4 университетов, 307 учащихся и 86 педагогов. В общей сложности это 60 команд из всех областей Беларуси».

Все участники игры справились с заданиями. В процессе выполнения они смогли погрузиться в смысл, ценности и цели устойчивого развития как условия обеспечения лучшего качества жизни, прав человека и все живого на Земле, задуматься о возможностях улучшения условий своей жизни и учебы, а также включиться в национальную информационную кампанию «Хартия Земли +20».

«Инициативы, выдвинутые за три часа игры, дальше дорабатываются и реализуются в местных сообществах. Ежегодно весной уже 10 лет мы проводим молодежный медиафестиваль «Голоса молодых за устойчивое развитие», во время которого молодежь рассказывает о ЦУР. Следующий фестиваль пройдет в мае 2020 года», — отметила София Савелова.

Интернет-игра была внесена в календарь «ІХ Глобальной ежегодной конференции по образованию», серии образовательных онлайн-мероприятий, которые проводятся в мировом образовательном сообществе.