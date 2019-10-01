Кандидатами в депутаты в Беларуси выдвинулись уже 70 человек

Источник материала: Полесская правда

По данным на 30 сентября, кандидатами в депутаты Палаты представителей седьмого созыва выдвинулись 70 человек. Такая информация размещена на сайте Центризбиркорма.

Большинство претендентов на депутатский мандат — 81,4% — предпочли выдвигаться одним из трех возможных способов (путем сбора подписей, от трудового коллектива, от политической партии), остальные воспользовались двумя.

Политические партии к этому времени выдвинули 43,4% потенциальных кандидатов в депутаты. Больше всего среди них представителей Либерально-демократической партии (22,9%), Коммунистической партии Беларуси (15,7%), Республиканской партии труда и справедливости (5,7%).

Женщины среди участников избирательной гонки составляют 27,1%, молодые люди до 30 лет — 4,3%. Попытаются переизбраться 10 депутатов Палаты представителей действующего созыва (14,3%). Довольно много среди претендентов на места в парламенте депутатов местных Советов — 22,9% от общего числа.

ЦИК представил также информацию о профессиональной деятельности выдвиженцев. Так, занятых в промышленности, строительстве, сфере транспорта среди них 21,4%, представителей науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта — 20%, госслужащих — 15,7%.

Выдвижение кандидатов в депутаты продолжится по 7 октября включительно. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.