В Минской области комиссиями по содействию занятости выдано более 1200 направлений на работу

Источник материала: Единство

Так, с начала 2019 года в Минской области комиссиями по содействию занятости было выдано более 1200 направлений на работу.

— Основная цель Декрета Президента № 3 — максимальное содействие гражданам в трудоустройстве, стимулирование занятости. В соответствии с нормами данного документа, в мае прошлого года мы создали комиссии, которые продолжают работать и сейчас. Но трудоустройство граждан — лишь одно из направлений деятельности комиссий. Второе — работа с базой данных трудоспособных не занятых в экономике граждан, — подчеркнула председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

С 1 октября не занятым в экономике плата за отопление будет начисляться по полному тарифу. Списки таких граждан уже сформированы, комиссии проверяют данные.

Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Наталья Игнатович отметила, что комиссии по содействию занятости направили к нанимателям 769 жителей области, из которых 352 получили работу. Часть граждан отправляли в органы занятости, где им предлагали пройти переобучение.

— Если человек не может найти работу по месту жительства, мы готовы помочь ему с переселением в другой район или даже область. Комиссии также могут направить трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в ЛТП. В Минской области было принято 15 таких решений, - сказала Наталья Игнатович.

Тем временем председатель Клецкого районного Совета депутатов Светлана Чекун рассказала, что, например, с прошлого года на территории района состоялось 44 заседания. За помощью в трудоустройстве обратилось 199 человек, из которых 136 были направлены на работу. Между прочим, члены комиссии оказывают и консультативную, методическую, правовую помощь гражданам.

— В комиссию также обращаются граждане, у которых есть определенные проблемы со здоровьем. Каждому мы выдаем направление на обследование в Клецкую ЦРБ, где специалисты проводят оценку их состояния. Из 32 человек, отправленных на медобследование, 6 получили группу инвалидности, 12 прошли лечение и приступили к работе, еще 6 продолжают обследование, — сообщила Светлана Чекун.