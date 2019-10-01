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Анатолий Исаченко: «Райисполкомы стоит наделить полномочиями выбирать председателей жилищных кооперативов»

02.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сразу несколько жителей Минской области, которые дозвонились руководителю центрального региона, рассказали о существующих в их жилищно-строительных кооперативах проблемах. Одни почти год не могут дом передать на баланс обслуживающих организаций, другие приняли объект, а застройщик так и не благоустроил двор, третьи и вовсе ничего не в состоянии предпринять, так как до сих пор не определились с председателем своего товарищества.

— Чаще всего подобные проблемы возникают в жилищных кооперативах, где нет председателя либо он недобросовестно выполняет свои обязанности, — подвел итог прямой телефонной линии Анатолий Исаченко. — На наш взгляд, в спорных ситуациях стоит делегировать право избирать председателей кооперативов райисполкомам или местным Советам депутатов. Сейчас наши юристы выясняют, возможно ли принять подобное решение на уровне облисполкома или областного Совета.

Евгений Олейник, фото: Светлана Курейчик

https://www.mlyn.by

 
 
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Во время проведения прямой телефонной линии председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко обсудил с главами районов решение проблемных вопросов жилого фонда.
 
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