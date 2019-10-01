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Внимание! Суд Борисовского района переезжает!

02.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Контактный телефон: +375 29 140 23 30

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА!

http://borisov.gov.by/aktualnaya-informatsiya/item/36694-vnimaniyu-grazhdan

 
 
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В связи с проведением капитального ремонта здания, с 7 октября 2019 года суд Борисовского района Минской области будет осуществлять свою деятельность по адресу:...
 
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