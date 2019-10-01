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ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА!
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Внимание! Суд Борисовского района переезжает!
02.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Контактный телефон: +375 29 140 23 30
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА!
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В связи с проведением капитального ремонта здания, с 7 октября 2019 года суд Борисовского района Минской области будет осуществлять свою деятельность по адресу:...
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