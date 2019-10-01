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Учащиеся в Полоцке и районе могут бесплатно ездить на учебу на транспорте

02.10.2019 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По решению райсовета депутатов школьники из Полоцка и Полоцкого района смогут бесплатно ездить на учебу на общественном транспорте.

С 1 сентября по 30 июня учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного и специального образования в Полоцке и районе имеют право на бесплатный проезд на транспорте по городу и в пригороде.

Учащиеся должны предъявлять кондукторам специальную справку.

 
 
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По решению райсовета депутатов школьники из Полоцка и Полоцкого района смогут бесплатно ездить на учебу на общественном транспорте.
 
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