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Учащиеся в Полоцке и районе могут бесплатно ездить на учебу на транспорте
02.10.2019 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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С 1 сентября по 30 июня учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного и специального образования в Полоцке и районе имеют право на бесплатный проезд на транспорте по городу и в пригороде.
Учащиеся должны предъявлять кондукторам специальную справку.
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По решению райсовета депутатов школьники из Полоцка и Полоцкого района смогут бесплатно ездить на учебу на общественном транспорте.
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