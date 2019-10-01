|
Люди рассказали, по какой цене покупают лекарства за границей. Министр объяснил, что теперь изменится
02.10.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, зачем Минздрав просил пользователей соцсетей
— Негатива мы выслушали много по этому поводу, — не стал скрывать Владимир Караник. — Основная претензия была: вы что, сами не можете проанализировать? На сегодняшний момент — можем. Вопрос в том, что, если что-то размещено в интернете в сопредельных странах, не факт, что вы по этой цене его там купите. И многие с этим тоже сталкиваются. Опять же если продажа идет через интернет-магазины, то там есть опасность купить контрафактную продукцию, фальсифицированные препараты. Мы уточняли информацию по препаратам, которые покупались в официальных аптеках, и смотрели, где цена отличается.
По словам министра, опрос пользователей соцсетей был финальным этапом анализа.
— Часть из этих лекарств, на которую население обратило внимание, вошла в новый перечень препаратов, на которые будут установлены предельные отпускные цены.
Также туда внесли препараты по результатам анализа специалистов Минздрава. Заработает новый перечень уже с нового года.
— Будет требование зарегистрировать предельную отпускную цену и экономически ее обосновать, — объяснил министр.
Караник говорит, что большинство поставщиков медпрепаратов такое требование не отпугивает.
— Во время применения данного указа только четыре препарата ушло с нашего рынка, три из них мы заместили другими препаратами других поставщиков. По четвертому мы запустили процедуру принудительной регистрации — такая процедура есть по препаратам, занимающим доминирующее положение на рынке.
— Свято место пусто не бывает, — уверен министр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди рассказали, по какой цене покупают лекарства за границей. Министр объяснил, что теперь изменится
Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, зачем Минздрав просил пользователей соцсетей сравнивать цены на лекарства в Беларуси и за границей и что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)