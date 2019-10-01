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Люди рассказали, по какой цене покупают лекарства за границей. Министр объяснил, что теперь изменится

02.10.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, зачем Минздрав просил пользователей соцсетей сравнивать цены на лекарства в Беларуси и за границей и что после этого изменится.

— Негатива мы выслушали много по этому поводу, — не стал скрывать Владимир Караник. — Основная претензия была: вы что, сами не можете проанализировать? На сегодняшний момент — можем. Вопрос в том, что, если что-то размещено в интернете в сопредельных странах, не факт, что вы по этой цене его там купите. И многие с этим тоже сталкиваются. Опять же если продажа идет через интернет-магазины, то там есть опасность купить контрафактную продукцию, фальсифицированные препараты. Мы уточняли информацию по препаратам, которые покупались в официальных аптеках, и смотрели, где цена отличается.

По словам министра, опрос пользователей соцсетей был финальным этапом анализа.

— Часть из этих лекарств, на которую население обратило внимание, вошла в новый перечень препаратов, на которые будут установлены предельные отпускные цены.

Также туда внесли препараты по результатам анализа специалистов Минздрава. Заработает новый перечень уже с нового года.

— Будет требование зарегистрировать предельную отпускную цену и экономически ее обосновать, — объяснил министр.

Караник говорит, что большинство поставщиков медпрепаратов такое требование не отпугивает.

— Во время применения данного указа только четыре препарата ушло с нашего рынка, три из них мы заместили другими препаратами других поставщиков. По четвертому мы запустили процедуру принудительной регистрации — такая процедура есть по препаратам, занимающим доминирующее положение на рынке.

— Свято место пусто не бывает, — уверен министр.

 
 
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Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, зачем Минздрав просил пользователей соцсетей сравнивать цены на лекарства в Беларуси и за границей и что...
 
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