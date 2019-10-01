Министр здравоохранения рассказал, как изменится регистрация лекарств и перестанут ли они пропадать

Источник материала: Tut.by

Парламент в первом чтении проголосовал за изменения в закон «О лекарственных средствах». Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, что изменится, когда заработает новый закон.



Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Парламент в первом чтении рассмотрел изменения в закон «О лекарственных средствах». Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, что изменится для покупателей лекарств, которые, как заметили журналисты, сегодня сталкиваются с тем, что в аптеках периодически пропадают привычные препараты. Сейчас, например, есть проблемы с йодсодержащими препаратами .

— Если поднять вопрос, почему пропадают препараты в аптеке — тут нет чьего-то злого умысла, многие фирмы просто не проводят перерегистрацию своих препаратов, которые давно выведены на рынок и в которых, скажем так, фирмы уже не очень заинтересованы, — объяснил министр.

Изменения в закон предполагают, что, если препарат зарегистрирован, пять лет применяется в Беларуси и в других странах мира, проходит процедуру перерегистрации, то следующее регистрационное удостоверение ему выдается бессрочно. То есть препарат будет реализовываться столько, сколько в нем есть потребность, если нет никаких данных о его неблагоприятных последствиях.

— На сегодняшний момент проводится достаточно много исследований, которые касаются онкологии, редких генетических заболеваний, и принята практика, когда вторая, третья фаза показывает достаточно высокую эффективность данного препарата. Его условно регистрируют, не дожидаясь окончания клинических испытаний. Когда испытания полностью завершены, выдается полноценная регистрация на пять лет, — объяснил Караник. — Мы тоже фактически эту практику начинаем применять у себя. Как только появляются первые данные о высокой эффективности препарата, мы можем его условно регистрировать до завершения клинических испытаний, через год эта регистрация либо продлевается, если испытания еще проходят, либо переходит в постоянную и выдается на пять лет, если они завершены.

Владимир Караник рассказал, что Минздрав проанализировал все препараты, у которых истекает регистрация. Таких лекарств более 900.

— И мы практически по всем позициям проработали, кто-то подтвердил свою повторную регистрацию, кого-то пришлось «усиленно пригласить» на повторную регистрацию, где-то решаем вопрос о том, что надо менять поставщика, чтобы препараты остались на рынке.

На повторную регистрацию, по его словам, «ушли более 90% препаратов».