ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ходишь, б… ь, как чучело!». Директор хозяйства матом орет в ответ на просьбу сотрудника о жилье

02.10.2019 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Аудиозапись разговора директора ОАО «Невский-Агро» Александра Атрохова и уже бывшего бухгалтера предприятия Евгения Белоусова опубликовал телеграм-канал NEXTA. На ней слышно, как руководитель на просьбу предоставить молодому специалисту жилье нецензурно выражается, кричит, оскорбляет собеседника. TUT.BY поговорил с обеими сторонами конфликта, чтобы разобраться, что произошло.


Открыть/скачать видео (3.46 МБ)

Аудиозапись отправил в телеграм-канал сам Евгений Белоусов. По словам уже бывшего бухгалтера ОАО «Невский-Агро», он хотел показать, как руководитель позволяет себе разговаривать с подчиненными.

— Со мной Атрохов так разговаривал не впервые. На других он тоже кричал, нередко матом, — сказал Евгений.

На аудиозаписи слышно, как директор ОАО «Невский-Агро» Александр Атрохов говорит Белоусову, что тот «ходит как пугало, как индюк», угрожает сделать так, что тот никуда больше не устроится на работу и будет работать максимум пастухом. Все это перемежается нецензурной бранью.

Белоусов говорит, что окончил сельхозакадемию в Горках по специальности экономиста и в 2017 году был направлен в Бобруйский район на ОАО «Невский-Агро» как молодой специалист. Когда приехал в хозяйство, оказалось, что вакансия уже закрыта — на работу экономистом взяли девушку, которая проходила в хозяйстве преддипломную практику.

— Мне сказали поработать пока бухгалтером, а там, мол, посмотрим. Это другая работа, и мне пришлось учиться на месте с нуля, причем мне никто не помогал толком, не объяснял. Было трудно, признаюсь. Но свои обязанности я знаю — те, что касаются моего участка, а в остальных не ориентируюсь.

Жилье ему предоставили — в общежитии тут же, в агрогородке Ковали.

— Там условия были не очень, но терпимо. Когда год назад пришел Атрохов, он решил отремонтировать общежитие. Меня на время ремонта общежития отселили к женщине, которой я платил по 60 рублей в месяц из своей зарплаты в 400 рублей. Все было нормально, пока весной она не сказала, что мне нужно искать другое жилье, потому что к ней приедут внуки.

Белоусов, по его словам, ранее просил у руководства возместить ему затраты на аренду жилья в течение 4 месяцев — и получил в ответ сначала обещания, а потом отказ. Когда же владелица квартиры предупредила, что нужно будет выезжать, он пошел на прием к руководителю хозяйства.

— Мне ведь как молодому специалисту должны предоставить жилье по закону. Но этого не сделали. Я тогда пошел в райисполком — жить же где-то нужно. После этого, я думаю, из хозяйства меня просто решили уволить, чтобы не создавал проблем, не жаловался.

Белоусов говорит, что с июля его отправили на полтора месяца в отпуск и на медкомиссию: у Евгения проблемы со зрением и из-за этого третья группа инвалидности, которая не ограничивала его ни в учебе, ни в работе. Во время нового обследования молодому специалисту поставили вторую группу инвалидности по зрению — и, соответственно, ограничения по условиям работы.

— Меня уволили 27 сентября, записали, что в связи с ухудшением здоровья. В хозяйстве сказали, что согласовали все с академией и претензий по распределению — я ведь отработал 2 года всего вместо пяти — ко мне не будет. МРЭК меня направила искать работу через Бобруйское общество инвалидов по зрению. Придется идти, ведь по-другому мне сейчас, видимо, никак, — говорит Евгений.

Директор ОАО «Невский-Агро» Александр Атрохов в разговоре с TUT.BY был краток. И после уточняющих вопросов о том, почему вообще этим «эмоциональным разговором» интересуются журналисты, сказал:

— С нормальным человеком говорят по-нормальному, а с ненормальным говорят грубо. Этот человек виноват, поэтому он уволен из хозяйства за нарушение трудовой дисциплины, за безответственное отношение к работе. Поэтому ему было отказано. Он подделывал документы, и прочее, и прочее. Там масса всего, вам будет неинтересно. Он был наказан и отомстил руководителю. Не хочу больше об этом говорить, — сказал Атрохов и положил трубку.

Коллеги Белоусова о подделке документов не знают. Но действительно говорят о нем как о сотруднике, который не выполнял свои обязанности, из-за чего дополнительная нагрузка ложилась на коллег. В бухгалтерии уточнили, что сейчас бывшую должность Белоусова упраздняют.

Евгений говорит, что слова о подделке документов — просто сплетня, пущенная кем-то из бывших коллег: якобы он из-за проблем со зрением не мог и не должен был вообще учиться в сельхозакадемии, но подделал документы и потому прошел.

Молодой человек пока живет в агрогородке и снимает жилье, но собирается ехать в Бобруйск и обращаться в общество инвалидов по зрению, чтобы найти работу.

ОАО «Невский-Агро» — сельскохозяйственное предприятие, занимающееся растениеводством и животноводством. С марта 2017 года предприятие — банкрот, сейчас находится в процедуре санации, которая завершится в декабре 2020 года.

Смотрите также

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой специалист уже уволен - из-за ухудшения состояния здоровья.
 
Новости дня
Новости общества
 
Люди рассказали, по какой цене покупают лекарства за границей. Министр объяснил, что теперь изменится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика