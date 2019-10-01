«Ходишь, б… ь, как чучело!». Директор хозяйства матом орет в ответ на просьбу сотрудника о жилье

Источник материала: Tut.by

Аудиозапись разговора директора ОАО «Невский-Агро» Александра Атрохова и уже бывшего бухгалтера предприятия Евгения Белоусова опубликовал телеграм-канал NEXTA. На ней слышно, как руководитель на просьбу предоставить молодому специалисту жилье нецензурно выражается, кричит, оскорбляет собеседника. TUT.BY поговорил с обеими сторонами конфликта, чтобы разобраться, что произошло.

Аудиозапись отправил в телеграм-канал сам Евгений Белоусов. По словам уже бывшего бухгалтера ОАО «Невский-Агро», он хотел показать, как руководитель позволяет себе разговаривать с подчиненными.

— Со мной Атрохов так разговаривал не впервые. На других он тоже кричал, нередко матом, — сказал Евгений.

На аудиозаписи слышно, как директор ОАО «Невский-Агро» Александр Атрохов говорит Белоусову, что тот «ходит как пугало, как индюк», угрожает сделать так, что тот никуда больше не устроится на работу и будет работать максимум пастухом. Все это перемежается нецензурной бранью.

Белоусов говорит, что окончил сельхозакадемию в Горках по специальности экономиста и в 2017 году был направлен в Бобруйский район на ОАО «Невский-Агро» как молодой специалист. Когда приехал в хозяйство, оказалось, что вакансия уже закрыта — на работу экономистом взяли девушку, которая проходила в хозяйстве преддипломную практику.

— Мне сказали поработать пока бухгалтером, а там, мол, посмотрим. Это другая работа, и мне пришлось учиться на месте с нуля, причем мне никто не помогал толком, не объяснял. Было трудно, признаюсь. Но свои обязанности я знаю — те, что касаются моего участка, а в остальных не ориентируюсь.

Жилье ему предоставили — в общежитии тут же, в агрогородке Ковали.

— Там условия были не очень, но терпимо. Когда год назад пришел Атрохов, он решил отремонтировать общежитие. Меня на время ремонта общежития отселили к женщине, которой я платил по 60 рублей в месяц из своей зарплаты в 400 рублей. Все было нормально, пока весной она не сказала, что мне нужно искать другое жилье, потому что к ней приедут внуки.

Белоусов, по его словам, ранее просил у руководства возместить ему затраты на аренду жилья в течение 4 месяцев — и получил в ответ сначала обещания, а потом отказ. Когда же владелица квартиры предупредила, что нужно будет выезжать, он пошел на прием к руководителю хозяйства.

— Мне ведь как молодому специалисту должны предоставить жилье по закону. Но этого не сделали. Я тогда пошел в райисполком — жить же где-то нужно. После этого, я думаю, из хозяйства меня просто решили уволить, чтобы не создавал проблем, не жаловался.

Белоусов говорит, что с июля его отправили на полтора месяца в отпуск и на медкомиссию: у Евгения проблемы со зрением и из-за этого третья группа инвалидности, которая не ограничивала его ни в учебе, ни в работе. Во время нового обследования молодому специалисту поставили вторую группу инвалидности по зрению — и, соответственно, ограничения по условиям работы.

— Меня уволили 27 сентября, записали, что в связи с ухудшением здоровья. В хозяйстве сказали, что согласовали все с академией и претензий по распределению — я ведь отработал 2 года всего вместо пяти — ко мне не будет. МРЭК меня направила искать работу через Бобруйское общество инвалидов по зрению. Придется идти, ведь по-другому мне сейчас, видимо, никак, — говорит Евгений.

Директор ОАО «Невский-Агро» Александр Атрохов в разговоре с TUT.BY был краток. И после уточняющих вопросов о том, почему вообще этим «эмоциональным разговором» интересуются журналисты, сказал:

— С нормальным человеком говорят по-нормальному, а с ненормальным говорят грубо. Этот человек виноват, поэтому он уволен из хозяйства за нарушение трудовой дисциплины, за безответственное отношение к работе. Поэтому ему было отказано. Он подделывал документы, и прочее, и прочее. Там масса всего, вам будет неинтересно. Он был наказан и отомстил руководителю. Не хочу больше об этом говорить, — сказал Атрохов и положил трубку.

Коллеги Белоусова о подделке документов не знают. Но действительно говорят о нем как о сотруднике, который не выполнял свои обязанности, из-за чего дополнительная нагрузка ложилась на коллег. В бухгалтерии уточнили, что сейчас бывшую должность Белоусова упраздняют.

Евгений говорит, что слова о подделке документов — просто сплетня, пущенная кем-то из бывших коллег: якобы он из-за проблем со зрением не мог и не должен был вообще учиться в сельхозакадемии, но подделал документы и потому прошел.

Молодой человек пока живет в агрогородке и снимает жилье, но собирается ехать в Бобруйск и обращаться в общество инвалидов по зрению, чтобы найти работу.

ОАО «Невский-Агро» — сельскохозяйственное предприятие, занимающееся растениеводством и животноводством. С марта 2017 года предприятие — банкрот, сейчас находится в процедуре санации, которая завершится в декабре 2020 года.