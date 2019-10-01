Председателем Пинской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК избран Сергей Торчило

Источник материала: Полесская правда



Успех организации зависит от ее лидера. Эта мысль стала ключевой на ІХ отчетно-выборной конференции Пинской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК. Основными вопросами повестки дня стали итоги работы профсоюзной организации за пять лет, выборы ее председателя, райкома профсоюза, итоги работы ревизионной комиссии.

В конференции приняли участие председатель райисполкома И.М. Брилевич, председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич, заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский, председатель обкома профсоюза работников АПК М.И. Юхимук, председатель районного объединения профсоюзов, входящих в ФПБ, В.Е. Наривончик, председатели Столинского и Лунинецкого райкомов профсоюза работников АПК А.И. Лузай и О.В. Ермоленок.

Итоги проделанной за пять лет работы, с 2014 по 2019 год, подвел председатель райкома профсоюза работников АПК Г.Я. Пригодич. «Главное, что удалось сделать совместными усилиями, – отметил он, – это сохранить стабильность в трудовых коллективах, убедить людей в том, что все трудности носят временный характер, а их устранение зависит от каждого члена профсоюза».

Григорий Пригодич с удовольствием констатировал, что в районе сформировался и работает квалифицированный и ответственный кадровый ресурс. Среди тех, кто умеет трудиться инициативно, сплотить людей, решать возникающие проблемы, В.Ф. Хроленко (ОАО «Парохонское»), С.Н. Созончук (ОАО «Почапово»), В.А. Кулишевич (ОАО «Оснежицкое»), А.А. Новик (ОАО «Ставокское»), А.Л. Андриевич (ОАО «Валище»), С.В. Крыльчук (ОАО «Лопатино»). Хорошо себя зарекомендовали молодые руководители Д.В. Шпаковский (ОАО «Плещицы»), С.А. Шоломицкий (филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»).

Районная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса объединяет 50 первичных организаций, возглавляемых профсоюзными комитетами, а в составе первичных организаций работают 78 профгрупп. Общая численность районной профсоюзной организации – 8 397 человек.

В 50-ти первичных организациях действуют коллективные договоры, которые распространяются на 6,6 тысячи человек. В колдоговоры включены мероприятия, дополняющие действующее законодательство и отраслевые соглашения. Это вопросы оплаты труда, занятости, создания безопасных условий труда, предоставления дополнительных гарантий отдельным категориям работников и другие.

Одно из главных направлений работы райкома профсоюза работников АПК и профкомов – это охрана труда. В целом благодаря совместной профилактической работе исполнительной власти, государственных органов надзора и контроля и профсоюза в период подготовки и проведения посевных и уборочных работ удалось снизить количество нарушений, не допустить в этом году производственного травматизма.

За отчетный период была активизирована работа с молодежью: выдвижение ее в состав профсоюзных органов, создание достойных условий труда, быта и отдыха, предоставление жилья. По ходатайству райкома президиум обкома профсоюза ежегодно присваивает звание «Стипендиат обкома профсоюза работников АПК» 9 учащимся трех учебных заведений – ребята получают грамоты и денежные премии. Среди них учащиеся аграрного технологического колледжа Дмитрий Попина (2016 год) и Марина Стоян (2018 год).

В районе работает две детско-юношеские спортивные школы первичных профсоюзных организаций ОАО «Пинскрайагросервис» и ОАО «Парохонское», где занимается 500 детей. Здесь, кроме основного направления деятельности, также уделяется внимание работе с «трудными» подростками и с детьми из неблагополучных семей, в каникулярное время проводится работа по оздоровлению ребят. Сельхозпредприятия постоянно оказывают ДЮСШ финансовую помощь.

Большое внимание уделяется райкомом профсоюза ветеранам труда, Великой Отечественной войны, ветеранам профсоюзного движения. Для них проводят различные мероприятия, посещают их на дому, оказывают материальную помощь.

Успешная работа районной организации профсоюзов невозможна без вклада профсоюзных лидеров, отметил Г.Я. Пригодич. Лучшие из них занесены на Доску почета райкома профсоюза. Это Л.А. Малыщицкая (ОАО «Парохонское») и В.Г. Тибец (ОАО «Оснежицкое»). Заслуживают внимания молодые председатели профкомов – И.В. Шульга (Пинский винодельческий завод), И.В. Коваль (Пинский комбинат хлебопродуктов), Е.Н. Шуркало (ОАО «Плещицы»), член президиума С.А. Соболь.

Слова благодарности за должный интерес, дельные советы и поддержку прозвучали в адрес районной власти – председателя райисполкома И.М. Брилевича и председателя районного Совета депутатов И.И. Гузича.

Дополнили выступление Григория Пригодича другие докладчики. К примеру, о работе ревизионной комиссии райкома профсоюза работников АПК отчиталась ее председатель Валентина Чуманевич, председатель профкома ОАО «Рыбхоз «Полесье», опытом работы поделилась председатель профкома ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» Ирина Коваль.

Одним из основных вопросов конференции стали выборы председателя райкома профсоюза работников АПК. Предваряя этот важный момент, перед участниками форума выступил председатель райисполкома И.М. Брилевич.

– Конференция районной организации профсоюза работников АПК – это не только отчет о проделанной работе, но и площадка для решения тех задач, которые ставят перед нами реалии сегодняшнего дня, – подчеркнул он. – Пинский район находится на той стадии развития, которая требует активизации деятельности всех институтов гражданского общества, динамичности, ответственности, политической зрелости. В том числе это касается и профсоюзов. Отраслевой райком профсоюза должен стать штабом, где будут аккумулироваться, анализироваться и решаться острые проблемные вопросы, непосредственно затрагивающие интересы людей.

И.М. Брилевич отметил, что в экономике района наблюдаются определенные позитивные тенденции: по-прежнему больше всех в стране мы производим мяса говядины, занимаем 4-е место по объемам производства и реализации молока, строим новые производственные объекты и реконструируем старые. По итогам 1-го полугодия 2019 года темп роста валовой продукции сельского хозяйства составил 108% к уровню 2018 года. Также обеспечена положительная динамика и по другим позициям. Это результат в том числе и напряженного добросовестного труда членов профсоюза работников агропромышленного комплекса во главе с председателем районной организации Г.Я. Пригодичем.







От имени Пинского райисполкома И.М. Брилевич вручил Г.Я. Пригодичу Благодарственное письмо за его труд. В тот день Г.Я. Пригодич получил не одну награду. Это и юбилейная медаль «115 лет профсоюзам», и Почетная грамота райсовета депутатов, и благодарность районного объединения профсоюзов, и другие подарки от коллег.

– Г.Я. Пригодич – настоящий лидер, который и сам умеет работать, и умеет других организовать на работу, – подчеркнул М.И. Юхимук. – Пинская районная организация на особом счету. Она вторая после Барановичей по численности, первая по числу первичных профсоюзных организаций, базовая организация по основным направлениям профсоюзной работы, здесь проходят учебу и коллеги.





Согласно итогам выборов, на должность председателя районной организации профсоюза работников АПК абсолютным большинством голосов был избран С.А. Торчило.

Также состоялись выборы райкома профсоюза, ревизионной комиссии, делегатов на ІХ Брестскую областную конференцию профсоюза АПК и на отчетно-выборную конференцию Пинского районного объединения профсоюзов, делегатов в состав обкома профсоюза работников АПК и в состав Совета районного объединенного профсоюза.

Завершилась отчетно-выборная конференция первым организационным Пленумом райкома профсоюза работников АПК.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.

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