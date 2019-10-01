В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы

Источник материала: Полесская правда



Избирательная парламентская кампания в Беларуси уже вступила в активную фазу. Как известно, с 8 сентября началось выдвижение кандидатов в депутаты. В настоящее время идет сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На минувшей неделе в городском поселке Логишин подписи в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь директора детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» Валентины Бегебы собирали члены инициативной группы, представители профсоюзных организаций района, Пинской районной организации РОО «Белая Русь», районного комитета ОО «БРСМ».

Пикеты по сбору подписей будут проходить и в других населенных пунктах района.

Жителям, которые хотят отдать подпись за кандидатуру, нужно сообщить свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, серию и номер паспорта. Обязательно собственноручно поставить дату заполнения подписного листа и подпись.

Сбор подписей избирателей должен быть завершен до 7 октября.

Анна ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.

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