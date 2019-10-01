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В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы
02.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На минувшей неделе в городском поселке Логишин подписи в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь директора детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» Валентины Бегебы собирали члены инициативной группы, представители профсоюзных организаций района, Пинской районной организации РОО «Белая Русь», районного комитета ОО «БРСМ».
Пикеты по сбору подписей будут проходить и в других населенных пунктах района.
Жителям, которые хотят отдать подпись за кандидатуру, нужно сообщить свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, серию и номер паспорта. Обязательно собственноручно поставить дату заполнения подписного листа и подпись.
Сбор подписей избирателей должен быть завершен до 7 октября.
Анна ВЛАДИМИРОВА.
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