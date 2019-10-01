ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы

02.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы
Избирательная парламентская кампания в Беларуси уже вступила в активную фазу. Как известно, с 8 сентября началось выдвижение кандидатов в депутаты. В настоящее время идет сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На минувшей неделе в городском поселке Логишин подписи в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь директора детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» Валентины Бегебы собирали члены инициативной группы, представители профсоюзных организаций района, Пинской районной организации РОО «Белая Русь», районного комитета ОО «БРСМ».

Пикеты по сбору подписей будут проходить и в других населенных пунктах района.

Жителям, которые хотят отдать подпись за кандидатуру, нужно сообщить свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, серию и номер паспорта. Обязательно собственноручно поставить дату заполнения подписного листа и подпись.

Сбор подписей избирателей должен быть завершен до 7 октября.

Анна ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Подпишитесь на нас в социальных сетях и будьте всегда в курсе событий

В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы В Логишине был организован пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Валентины Бегебы

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинская районная налоговая инспекция сформировала график «телефонных линий» и приёма граждан на октябрь
Председателем Пинской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК избран Сергей Торчило »
Новости дня
Новости общества
 
Министр здравоохранения рассказал, как изменится регистрация лекарств и перестанут ли они пропадать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • polaroid очки официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика