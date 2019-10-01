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«Готова была подписать все!» Реутская в суде заявила о давлении и рассказала про 17-часовой допрос

02.10.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района Минска огласили явки с повинной взяткодателей, а также начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Во время допроса она отказалась от своих показаний, данных ночью 31 июля 2018 года в здании ГУБОПиК МВД, а ее адвокат попросил суд обратить внимание: несколько явок с повинной главный взяткодатель по ее делу написал, находясь в СИЗО, на свободе он говорил совершенно другое.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Людмила Реутская была задержана в сентябре 2018 года, но, судя по материалам уголовного дела, озвученных в суде, вопросы правоохранительных органов к ней появились еще в июле.

«Я, Реутская Людмила Александровна, хочу чисто сердечно признаться в получении от Ларисы Рубцовой золотых сережек, iPhone5, а также посещении заведения общественного питания за услугу регистрации лекарственных средств», — читает явку с повинной от 30 июля 2018 года прокурор Валерия Таратынко.

— Это было написано ночью 31 июля, и я уже рассказывала об этом на суде! — эмоционально говорит Людмила Реутская, которая была доставлена на допрос в здание ГУБОПиК в 10 утра 30 июля, а закончился допрос в 3 часа ночи 31 июля. — То, что здесь указано, не соответствует действительности. В тот момент была угроза здоровья моим близким, слышала крик дочери в коридоре, при этом я находилась в кабинете без воды при температуре +30 градусов. Готова была подписать все, что угодно!

На вопрос судьи Юлии Близнюк, писала ли потом она жалобу на действия правоохранительных органов, обвиняемая ответила:

— Мне было сказано, если напишу такую бумагу, ничего не будет (…) Некоторые факты не отрицаю, действительно на день рождения получила серьги от Рубцовой (главы представителя итальянской компании Recordati — Прим. TUT.BY), посещала заведение общепита, но не за регистрацию лекарственных средств. Телефон от Рубцовой не получала.

Если расследованием громкого «дела медиков» занимался Комитет государственной безопасности, то здесь разработку вел ГУБОПиК МВД, а дальше дело Людмилой Реутской было передано в Следственный комитет. Реутская не была задержана с поличным, но против нее показания дали сразу несколько человек, некоторые из них сами попали за решетку, а потом вышли на свободу.

Кто обвинил начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую в получении взяток? В уголовном деле фигурирует четыре заявителя.

Например, бывший внештатный косметолог Минздрава Олег Насоненко 20 июля 2018 года на имя начальника одного из управлений СК написал явку с повинной: «Передал Реутской 1,5 тысячи долларов и организовал бесплатные спа-процедуры на 560 рублей, чтобы она помогла зарегистрировать косметический крем».

У главы представителя итальянской компании Recordati Ларисы Рубцовой 30 июля 2018 года была аналогичная версия. Реутская помогла зарегистрировать препарат «Изофра», а она за это передала начальнику управления в служебном кабинете золотые серьги и оплатила ужины в ресторане на 900 рублей. Позже Рубцова напишет не одну явку с повинной и даже дополнение к ней. В дополнении от 22 ноября 2018 года Рубцова вспомнит все. В тот период она находилась в СИЗО под стражей. Она рассказала следствию про подарки и взятки Реутской с 2010 по 2017 года. На Новый год ежегодно традиционно Рубцова вручала календарь, ежедневник, планинг, деньги от 700 до двух тысяч долларов, а также конфеты, зеркальце, орхидеи, шелковый платок, фитнес-браслет, красный кошелек. Кроме того, по показаниям взяткодателя, Реутская получала презенты на 8 марта и день рождения. Например, в 2014 году Рубцова вручила ей орхидею, конфеты Raffaello, iPhone 5, две тысячи долларов.

— Не отказываюсь от сотрудничества со следствием, прошу обеспечить безопасность, потому что не могу избавиться от чувства страха. А также прошу изменить меру пресечения, — указывает в дополнении к явке с повинной Лариса Рубцова.

Как уже звучало в суде: муж Рубцовой директор компании «Стимэнерджи». Фирма хотела заниматься фасовкой и паковкой препаратов, которые выпускает «Максфарма Балтия». Отдел лицензирования Минздрава отказал компании, однако Людмила Реутская написала служебную записку, где высказала иную позицию. «Стимэнерджи» в итоге получил лицензию, а Реутская и бывший замминистра здравоохранения Валерий Шевчук стали фигурантами уголовного дела.

Лариса Рубцова не всегда давала одни и те же показания. 1 августа 2018 года она отказалась от того, что говорила ранее.

— «Меня доставили в здание ГУБОПиК МВД в 9.30 и допрашивали до 17.00, перерывов на отдых не делалось, один раз отлучилась в туалет. Никто не объяснил мне содержание ст. 27 Конституции, которая гласит о том, что никто не должен свидетельствовать против себя. Я оговорила и себя, и Реутскую в получении взятки», — оглашает заявление Рубцовой государственный обвинитель.

Адвокат обвиняемой Андрей Санкович просит суд обратить внимание: несколько явок с повинной Лариса Рубцова написала, находясь в СИЗО, на свободе она говорил совершенно другое и не указывала, что передавала Реутской деньги.

— На допрос к следователю меня доставляли «губопики» (сотрудники ГУБОПиК МВД — Прим. TUT.BY), которые приехали ко мне на работу и сказали, что должна поехать с ними. Не знала, выйду оттуда или нет, — рассказывает про свои первые показания обвиняемая Реутская. — Потом в СИЗО «губопики» меня посещали неоднократно.

Также в материалах дела есть показания директора «Бстфарм» Александра Быкова о том, что он передал через Урецкого для Реутской 300 долларов. Эта сумма должна была якобы благоприятно решить вопрос с проверкой. Минздрав проверял аптеку «Бстфарм» и нашел нарушения. На эти деньги Урецкий купил вино, сыр, пирожное и, по его словам, отнес обвиняемой.

Еще одни показания на начальника управления Минздрава появились в СИЗО КГБ 6 июля 2018 года. Задержанный директор фармацевтической компании «Тишас» Сергей Шабета рассказал не только про взятки директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александру Столярову, Вячеславу Гнитию, который возглавлял Брестское торгово-производственное предприятие «Фармация», но и Людмиле Реутской. За возможность ввести в страну лекарство он подарил ей кондиционер и кресло для служебного кабинета, она поблагодарила, а после этого «стала избегать встреч».

По делу Людмилы Реутской также был допрошен бывший министра здравоохранения Василий Жарко, но в суде он не выступит, он не заявлен стороной обвинения в качестве свидетеля.

Напомним, 24 сентября суд Фрунзенского района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Ей вменяют ч. 2.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в качестве взяток она получала от представителей коммерческих структур вино, сыр, цветы, золотые сережки, конфеты, деньги, а также дважды ужинала с коллегами за чужой счет в ресторане и делала спа-процедуры, которые оплатил знакомый. Вину Реутская признает частично.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Фрунзенского района Минска огласили явки с повинной взяткодателей, а также начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного...
 
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