Семейный капитал продлен на 5 лет. Изменения в системе выплат комментирует начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Инна Богуш

Источник материала: Полымя





18 сентября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 345 «О семейном капитале», согласно которому программа «Семейный капитал» продлевается на 2020 – 2024 годы. Об изменениях в нынешней программе семейного капитала, которая стартовала в 2015 году и закончится через несколько месяцев, рассказывает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Инна БОГУШ.

– Инна Александровна, как изменится размер семейного капитала?

– Согласно указу с 1 января 2020 г. семейный капитал устанавливается в размере 22500 рублей, что составляет около 10970 долларов США по курсу Национального банка Беларуси, и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. третьего или последующих детей. Начиная с 1 января 2021 г. размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения его покупательной способности. Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря 2020 г.). Стоит отметить, что право на семейный капитал семья может реализовать только один раз, т.е. если семье семейный капитал назначен по программе 2015-2019 годов, права на назначение семейного капитала в период 2020-2024 годов у нее не будет.

– На что можно будет досрочно использовать семейный капитал?

– Сейчас семейный капитал можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет, на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Досрочно эти деньги сейчас можно тратить на получение членом (членами) семьи платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения.

С 1 января 2020 года после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, на которого оформлен семейный капитал, эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере соцобслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Досрочно средства семейного капитала с 1 января 2020 года можно использовать на улучшение жилищных условий многодетных семей, получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования), а также на получение платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения, стоматологических услуг (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Порядок и конкретные цели использования средств семейного капитала, а также порядок и условия их досрочного использования устанавливает правительство. Эти средства будут размещаться во вклады (депозиты) «Семейный капитал» в ОАО «АСБ Беларусбанк».

– Инна Александровна, смогут ли досрочно использовать семейный капитал те многодетные семьи, которым назначили выплаты по нынешней программе?

– Чтобы обеспечить равные возможности для многодетных семей, разрешено досрочно использовать семейный капитал также тем, кому эти выплаты уже назначили нынешней программой 2015-2019 годов. Претендовать на семейный капитал по-прежнему смогут семьи при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, в том случае, если с учетом родившегося (усыновленного) ребенка в семье воспитываются не меньше троих детей до 18 лет.

Чтобы получить поддержку от государства, многодетные родители должны, как и сейчас, обратиться с заявлением в исполком по месту жительства. Если семья не обратится в исполком в течение трех лет после 18-летия ребенка, то семейный капитал вернут в бюджет страны. Это правило действует сейчас, оно останется и с 1 января 2020 года. При этом за назначением семейного капитала нужно обращаться по-прежнему в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления) третьего и последующих детей.

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в Центр социального обслуживания населения Кореличского района по адресу: ул. 8-е Марта,7, или позвонить по телефону 3-11-27.