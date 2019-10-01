Как хранить картофель в квартире зимой?

Источник материала: Полымя

Во времена плохой экологии многие выращивают овощи на своем огороде. Осенью собирают урожай. И вот тут возникает вопрос-как его хранить? Хорошо, если дача теплая и надежная, можно все сложить в погреб. А когда его нет? Самое объемное, это картофель. И чтобы сохранить его в квартире, требуется приложить немало усилий.





После того как картофель выкопан, его нужно хорошо просушить. Делать это нужно на свежем воздухе.

Привезли картофель в квартиру, и теперь самое главное. Куда его разместить. Картошку нужно хранить в темном и прохладном месте. Таких мест в помещении просто нет. Пока нет заморозков просто выносим ее на балкон и закрываем от света. А сами занимаемся подготовкой места.