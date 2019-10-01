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Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах

02.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах
Урожаю пинчанки Татьяны Ивановны Криворучко в этом сезоне удивлялись и родственники, и соседи. Еще бы – на своей даче в Стаховичах, что в  садоводческом товариществе «Мелиоратор», пенсионерка вырастила крупные огурцы и помидоры, настоящие великаны.


Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах
Вообще, родные Татьяны Ивановны говорят, что даже из обычных купленных семян «для закатки» у нее вырастают гиганты. Особенно радуют томаты, они всегда получаются крупными.

Например, в этом году самый большой помидор завесил без малого килограмм –  955 граммов. Но еще больше удивились, когда положили на весы гигантский огурец. Его вес составил 1 килограмм 603 грамма! А длина великана – 40 сантиметров. По виду он больше похож на кабачок.


Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах
Невестка Татьяны Ивановны Инна принесла в нашу редакцию чудо-овощ и рассказала, что таких огурцов было несколько, и выросли они в теплице на одном кусте. «В качестве удобрения для огурцов использовали только натуральные компоненты, яичную скорлупу и коровяк, и никаких химических препаратов. Так что не только Столинский район славится огурцами», – шутит Инна.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора и из архива семьи Криворучко.

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Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах Жительница Пинска вырастила огурец-великан на даче в Стаховичах

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