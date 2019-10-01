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На Минщине 100-летний рубеж перешагнули 65 человек

02.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Об этом сообщила начальник управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Ядвига Олешкевич.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите Минской области числится более 384 тыс. получателей пенсий, из них 123,8 тыс. мужчин и 260,3 тыс. женщин.

Получателей старше 80 лет насчитывается чуть больше 55 тыс. (11,6 тыс. мужчин и 43,3 тыс. женщин).

Численность работающих пенсионеров составляет почти 101 тыс. (порядка 33 тыс. мужчин и 67,8 тыс. женщин).

Больше всего пенсионеров в возрасте старше 60 лет проживает в Борисовском районе — более 36 тысяч. В Солигорском их почти 30,5 тыс., в Молодечненском — свыше 29 тыс. В Минском и Слуцком районах — соответственно 28 тыс. и 19 тыс. таких пенсионеров.

https://www.mlyn.by

 
 
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Девять мужчин и 56 женщин в возрасте от 100 лет и старше получают пенсии в центральном регионе.
 
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