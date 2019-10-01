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В Минском районе состоится конференция с международным участием

02.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель конференции – обмен опытом и объединение усилий врачей-специалистов различных специальностей, логопедов, психологов для комплексного подхода в лечении и реабилитации детей с врожденными расщелинами губы и неба. Это позволит маленьким пациентам жить полноценной жизнью, быть максимально адаптированными к ней.

Справочно

На базе больницы получают медицинскую помощь подавляющее большинство маленьких пациентов нашей республики с данной патологией.

Конференция проводится Министерством здравоохранения Республики Беларусь совместно с социально-информационным учреждением помощи детям с врожденной расщелиной губы и неба «Улыбки наших детей». К участию в конференции приглашены ведущие специалисты, занимающиеся лечением и реабилитацией детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области, Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Среди приглашенных - врачи-стоматологи-хирурги, врачи-ортодонты, врачи-педиатры, врачи-оториноларигологи, учителя-дефектологи, психологи, сотрудники медицинских университетов, государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования».

http://minsk-region.gov.by

 
 
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В аг. Лесной Минского района на базе Минской областной детской клинической больницы состоится конференция с международным участием «Актуальные вопросы...
 
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