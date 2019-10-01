|
Боевику ДНР из Витебска Дмитрию Новикову грозит 25 лет
02.10.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судебный процесс над уроженцем Витебска Дмитрием Новиковым проходит в Дружковском городском суде Донецкой области Украины. 19 сентября гражданину Беларуси зачитали обвинение. Новикова обвиняют по четырем статьям УК соседней страны. Ему грозит до 25 лет лишения свободы,
31-летнего уроженца Витебска Дмитрия Новикова обвиняют в участии в террористической группе (ст. 258−3 УК Украины), ведении агрессивной войны (ст. 437), совершении преступления в составе организованной группы (ст. 28) и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины (ст. 332−1).
Первые две статьи — за особо тяжкие преступления (терроризм и ведение войны) — предусматривают до 15 лет тюрьмы. Но по совокупности приговоров Новикову могут дать 25 лет лишения свободы.
По данным следствия, Новиков воевал в составе террористической группировки ДНР с 7 ноября 2014 года до 16 июня 2015-го. Он был исключен из списка воинской части, но в 2017-м снова вернулся на так называемую «воинскую службу» на временно оккупированную территорию. Был задержан 10 августа 2018 года.
В материалах дела говорится, что Дмитрий Новиков был командиром танка танкового батальона «Сомали». Принимал непосредственное участие в штурме Донецкого аэропорта в 2015 году.
После возвращения в ДНР в 2017 году активно участвовал в сопротивлении Вооруженным силам Украины на линии соприкосновения.
Утверждается, что белорус полностью осознавал тот факт, что террористическая организация ДНР, в которой он участвовал, «создана и функционирует по планам и задачам неопределенных представителей власти Российской Федерации, вооруженных сил России и других лиц, и действует на территории Украины незаконно, применяя оружие, совершая акты терроризма и убивая людей».
Сообщается, что подозреваемый Дмитрий Новиков признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Судебное заседание 19 сентября в Дружковском городском суде Донецкой области транслировали онлайн.
Выслушав обвинение прокурора, судья продлил срок содержания Новикова под стражей еще на 2 месяца и объявил перерыв в процессе до 30 октября.
Ранее подозреваемый в терроризме Новиков заявлял, что в 2016-м был завербован КГБ.
Дмитрий Новиков родился и проживал в Витебске. Здесь у него осталась семья — жена и 10-летний ребенок. Ранее сообщалось, что в Беларуси он имел судимость.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, Новиков воевал в составе террористической группировки ДНР с 7 ноября 2014 года до 16 июня 2015-го. Он был исключен из списка воинской части, но в 2017-м...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)