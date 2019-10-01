Боевику ДНР из Витебска Дмитрию Новикову грозит 25 лет

Источник материала: Tut.by

Судебный процесс над уроженцем Витебска Дмитрием Новиковым проходит в Дружковском городском суде Донецкой области Украины. 19 сентября гражданину Беларуси зачитали обвинение. Новикова обвиняют по четырем статьям УК соседней страны. Ему грозит до 25 лет лишения свободы, пишет «Віцебская вясна».



Скриншот онлайн-трансляции судебного заседания

31-летнего уроженца Витебска Дмитрия Новикова обвиняют в участии в террористической группе (ст. 258−3 УК Украины), ведении агрессивной войны (ст. 437), совершении преступления в составе организованной группы (ст. 28) и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины (ст. 332−1).

Первые две статьи — за особо тяжкие преступления (терроризм и ведение войны) — предусматривают до 15 лет тюрьмы. Но по совокупности приговоров Новикову могут дать 25 лет лишения свободы.

По данным следствия, Новиков воевал в составе террористической группировки ДНР с 7 ноября 2014 года до 16 июня 2015-го. Он был исключен из списка воинской части, но в 2017-м снова вернулся на так называемую «воинскую службу» на временно оккупированную территорию. Был задержан 10 августа 2018 года.

В материалах дела говорится, что Дмитрий Новиков был командиром танка танкового батальона «Сомали». Принимал непосредственное участие в штурме Донецкого аэропорта в 2015 году.

После возвращения в ДНР в 2017 году активно участвовал в сопротивлении Вооруженным силам Украины на линии соприкосновения.

Утверждается, что белорус полностью осознавал тот факт, что террористическая организация ДНР, в которой он участвовал, «создана и функционирует по планам и задачам неопределенных представителей власти Российской Федерации, вооруженных сил России и других лиц, и действует на территории Украины незаконно, применяя оружие, совершая акты терроризма и убивая людей».

Сообщается, что подозреваемый Дмитрий Новиков признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Судебное заседание 19 сентября в Дружковском городском суде Донецкой области транслировали онлайн.

Выслушав обвинение прокурора, судья продлил срок содержания Новикова под стражей еще на 2 месяца и объявил перерыв в процессе до 30 октября.

Ранее подозреваемый в терроризме Новиков заявлял, что в 2016-м был завербован КГБ.

Дмитрий Новиков родился и проживал в Витебске. Здесь у него осталась семья — жена и 10-летний ребенок. Ранее сообщалось, что в Беларуси он имел судимость.