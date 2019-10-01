Перепись населения: взгляд на настоящее — шаг в будущее!

Источник материала: Радзiма

Из истории

Учет населения имеет многовековую историю. Переписи населения проводились еще в Древнем Египте, Китае, Древней Греции. В Древнем Риме регулярный учет населения, так называемые цензы, проводился с 435 года до н. э. Первые данные об учете населения на территории современной Беларуси относятся к XI—XIII векам. В XVI веке в городах Беларуси (как и во многих населенных пунктах Речи Посполитой) была принята церковная регистрация рождений, браков, смертей, что способствовало упорядочению учета населения. После вхождения Беларуси в состав Российской империи население белорусских губерний стало учитываться с 1811 года.

Первая и единственная Всеобщая перепись населения Российской империи была проведена 9 февраля 1897 года. Были учтены жители Витебской, Гродненской, Минской, Могилёвской и Виленской губерний (5886 тыс. человек). Вторая перепись белорусского населения, которая стала первой советской переписью, состоялась в августе 1920 года, но гражданская война не позволила получить достоверную информацию. Интересно, что результаты двух переписей из всех последующих (в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах) были обнародованы лишь много лет спустя после проведения. Перепись-1937 должна была подтвердить серьезные успехи, достигнутые страной в демографической, социальной и экономической сферах, однако результаты показали обратное. Данные не были опубликованы, организаторов репрессировали, и лишь в начале 1990-х была доказана точность учета населения при проведении переписи в 1937 году. В январе 1939-го провели четвертую перепись населения, но начавшаяся война не позволила завершить обработку всех собранных материалов, и ее итоги были опубликованы только в 1980-е годы.

В суверенной Беларуси первая перепись населения прошла в январе 1999-го, следующая — в октябре 2009-го.

Для чего нужна перепись

Уникальность данных, получаемых в ходе переписей населения, заключается в том, что их нельзя получить при демографическом учете либо из административных источников. Например, только по данным переписи можно узнать, какие национальности у нас проживают и сколько их, число семей и домашних хозяйств, их состав и жилищные условия. Без сведений о количестве людей, проживающих на конкретной территории, их образовании, профессиональной подготовке, численности трудоспособного населения, детях дошкольного и школьного возраста невозможно определить объемы финансирования социальных выплат, потребности в воспитателях, учителях, врачах и т. д.

К примеру, перепись-2009 показала, что в Беларуси проживало на тот момент около 140 национальностей, из них белорусы составляли 83,7 %. В десятку с наибольшей численностью входили русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы. А по сравнению с данными переписи населения 1999 года численность китайцев, постоянно проживающих на территории республики, к 2009 году выросла более чем в 20 раз, арабов — в 2,7 раза, туркмен — в 2,9 раза.

О чем спросят

Временный переписной персонал будет использовать планшеты со специальными программами. Чтобы сэкономить время, человеку зададут вопрос об идентификационном номере, на основании которого автоматически заполнятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол и гражданство. Всего же предложат ответить по 49 пунктам, помимо стандартных вопросов о демографических и социально-экономических характеристиках, впервые респондентов спросят о наличии земельных участков и выращиваемых на них культурах, а также о наличии сельскохозяйственных животных. Полученная информация послужит основой для разработки и реализации государственных программ по оказанию поддержки личным подсобным хозяйствам, развитию сельских регионов.

С целью анализа причин внутренней миграции зададут вопросы о причине прибытия в данный населенный пункт, в том числе почему респондент не работает по месту жительства. Для изучения миграционных намерений спросят о планировании выезда из Республики Беларусь, периоде, на который планируется выехать. Для получения информации о репродуктивных намерениях женщин зададут вопрос о планировании рождения детей. Данные послужат основой для разработки политики в сфере стимулирования рождаемости и выработки дополнительных мер по поддержке семей с детьми.

Никто не будет спрашивать, сколько денег получает (зарабатывает) респондент — вопрос будет только об источниках средств к существованию (заработная плата, пенсии, стипендии и др.). Сведения о маленьких детях будут записаны со слов родителей (опекунов, попечителей, совершеннолетних членов домохозяйства).

Все ответы фиксируются со слов опрашиваемого, подтверждающих документов не требуется. Перепись строится на принципах доверия населению.

Тайна персональных данных

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О переписи населения» персональные данные являются конфиденциальными, не подлежат распространению (разглашению), в том числе представлению в государственные органы и иные организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных. Сведения, введенные переписчиком в планшет, сразу после окончания опроса кодируются и передаются на сервер Белстата, где доступ к ним ограничен. После этого данные с планшета автоматически удаляются, то есть переписчик уже не сможет внести поправки в переписные листы.

В ходе проведения интернет-переписи также используются специальные средства защиты информации.

Кого и как опросят

В переписи участвуют все граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории республики на 4 октября 2019 года. Переписи также подлежат те, кто постоянно проживает в Республике Беларусь, но на дату переписи находится за ее пределами менее одного года. При прохождении опроса респондент указывает адрес помещения, где он фактически постоянно проживает (вне зависимости от места регистрации).

Каждый гражданин сможет выбрать для себя наиболее удобный из трех способов прохождения переписи — через интернет, на стационарном участке или на дому.

Интернет-перепись будет проводиться с 4 по 18 октября. Пройти перепись этим способом можно с любого носителя с выходом в интернет. Удобство еще в том, что можно сразу переписать всю семью, при этом зарегистрироваться на сайте может кто-то один из членов семьи, каждому отдельно этого делать не нужно. Кстати, промосайт переписи по адресам census.by и www.перепись.бел уже работает. Зарегистрироваться можно уже сейчас, но ответить на вопросы — только с 4 октября.

В это же время, с 4 по 18 октября, в отдельных организациях и на предприятиях будет организована работа мобильных стационарных участков. В Могилёвской области согласие на работу мобильных групп на данный момент дали 57 организаций.

С 19 по 20 октября будут уточняться адреса, по которым люди еще не переписались, и с 21 по 30 октября эти люди смогут пройти опрос непосредственно у себя дома (придет переписчик) или на стационарном участке.

Стационарные участки будут работать в течение всей переписи — с 4 по 30 октября, в городской местности — с 09:00 до 21:00, в сельской — с 09:00 до 19:00. Всего на территории республики будет создано 645 стационарных участков, в Могилёвской области — 104. Переписчики будут совершать обход с 09:00 до 21:00 в городах и с 09:00 до 19:00 в сельских населенных пунктах.

Гражданам, которые предпочитают пройти опрос по месту жительства, рекомендуется обезопасить себя от лжепереписчиков, позвонив по единому номеру 8-801-100-3131 (с любого телефона звонок бесплатный) и, сообщив фамилию, имя и отчество переписчика, убедиться, что этот человек вправе проводить опрос. По любым возникающим вопросам, касающимся переписи, также можно звонить по этому номеру: с 27 сентября по 2 октября — с 9:00 до 18:00, с 4 по 30 октября 2019 г. — с 9:00 до 21:00.

Сбор персональных данных о событиях, произошедших после момента счета населения (00:00 часов 4 октября 2019 года), не осуществляется. Например, переписные листы не заполняются на детей, родившихся после момента счета населения, но заполняются на лиц, умерших после наступления момента счета населения.

За чей счет

Белстат провел большую работу по привлечению международной технической и спонсорской помощи. Получен грант Всемирного банка в размере 1 900 тысяч долларов США. Помощь оказали некоторые белорусские организации и предприятия. Часть планшетов для переписчиков закуплена за счет средств международной технической и спонсорской помощи, часть — получена на период проведения переписи от министерств образования и здравоохранения.