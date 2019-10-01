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На сайте Белстата запустили чат. Тут можно спросить все про перепись
02.10.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На
Найти чат можно в правом углу сайта. Достаточно кликнуть на бордовый кружок с диалогами — и тут же появится окно, куда можно будет написать свой вопрос. Затем у вас спросят имя, электронную почту, номер телефона. И затем в течение некоторого времени в порядке очереди специалист ответит на ваш вопрос.
— Чат будет работать до конца переписи, — поясняет Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета. — Отправить вопрос специалисту можно в любое время, но отвечать на них будут с 9.00 до 21.00.
На все вопросы отвечают два специалиста. Несмотря на то, что чат только запустили, люди уже активно им пользуются. В основном граждане спрашивают, как и когда пройти перепись.
Напомним, перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить
Переписаться можно будет
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На сайте Белстата запустили чат-бот, где специалисты отвечают на все вопросы по переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года.
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