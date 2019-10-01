На сайте Белстата запустили чат. Тут можно спросить все про перепись

Источник материала: Tut.by

На сайте Белстата запустили чат, где специалисты отвечают на все вопросы по переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Найти чат можно в правом углу сайта. Достаточно кликнуть на бордовый кружок с диалогами — и тут же появится окно, куда можно будет написать свой вопрос. Затем у вас спросят имя, электронную почту, номер телефона. И затем в течение некоторого времени в порядке очереди специалист ответит на ваш вопрос.

— Чат будет работать до конца переписи, — поясняет Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета. — Отправить вопрос специалисту можно в любое время, но отвечать на них будут с 9.00 до 21.00.



Скриншот с сайта Национального статистического комитета

На все вопросы отвечают два специалиста. Несмотря на то, что чат только запустили, люди уже активно им пользуются. В основном граждане спрашивают, как и когда пройти перепись.

Напомним, перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов , в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях.

Переписаться можно будет через интернет , на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Того, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября).