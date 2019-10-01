Молодожены устроили фотосессию на Комаровке, в метро и Маке. Посмотрите, как круто

Источник материала: Tut.by

Идея устроить необычную фотосессию у молодоженов Дарьи Фурс и ее мужа Романа возникла незадолго до свадьбы. Правда, реализовать задуманное они смогли только спустя месяц после своего праздника. И хотя невесте, точнее теперь уже жене, пришлось заново делать прическу, макияж и впрыгивать в объемное платье, это никого не остановило. Теперь в их свадебном альбоме есть фото с Комаровского рынка, метро и Макдональдса.



Фото: Марина Голубева

Даша — пятикурсница меда, у Ромы свой онлайн-бизнес. Девушка из Беларуси, парень из Украины, познакомились они в Германии. Позже, когда молодой человек приезжал в Минск к любимой, они всегда ходили на Комаровку за продуктами. Так это место стало для них знаковым.



Фото: Анна Померанцева

— Еще до свадьбы Рома сбросил мне фотки, где жених и невеста едят в Макдональдсе. Сказал: «Как классно, если бы мы так сделали», — вспоминает Даша. — Но свадьба у нас проходила в усадьбе, и ехать в этот день в Минск было совсем не удобно.

Поженились ребята 19 августа. К идее необычной фотосессии вернулись во время медового месяца. Правда, решили, раз уже Дарье придется надевать свадебное платье, делать прическу и макияж, идти только в Мак — как-то мало, — и расширили список мест. В нем появилась очень знаковая для них Комаровка и метро.