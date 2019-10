«Нас заберут в Китае лагерь». Четыре туриста «зависли» в Беларуси и боятся, что их отправят на родину

Источник материала: Tut.by

Десять дней назад в Беларусь приехали четыре гражданина Китая. По национальности они — уйгуры, говорят, что на родине их преследуют по национальному признаку — отправляют в «воспитательные лагеря» и заставляют отказаться от веры — ислама. Поэтому, по их словам, последние годы они живут в Турции. Говорят, что приехали в Беларусь как туристы. Однако попасть обратно в Стамбул они не могут — представители авиакомпании отказались пропустить их на рейс. «Боимся, что нас отправят в Китай, а там нас или заберут в лагерь, или расстреляют», — говорят они.

1 октября в Твиттере появилось видео, на котором те самые туристы сидят в минском аэропорту и рассказывают, что белорусские власти отказываются выпустить их в Турцию.

— Десять дней назад четверо из нас прибыли в Беларусь. В настоящее время мы находимся в Минске, — рассказывает один из туристов по имени Кайзер. — Мы пробыли здесь неделю с намерениями вернуться в Стамбул сегодня. Несмотря на турецкий вид на жительство и действительные китайские паспорта, белорусские власти сказали, что нас не пустят назад в Турцию, что мы должны вернуться в Китай. Белорусские власти сейчас удерживают нас в аэропорту. Нам сказали, что сегодня или завтра мы должны вернуться в Китай, других вариантов у нас нет.

SHARE TO SAVE 4 #Uyghur #Muslims on the brink of EXECUTION

If these four #Uighur men are sent back to #China , they will certainly be thrown into the #ConcentrationCamps or worse be EXECUTED…

Posted: 1st Oct 2019

Currently held at «Minsk Airport» in BELARUS.