«Нас заберут в Китае лагерь». Четыре туриста «зависли» в Беларуси и боятся, что их отправят на родину

Источник материала: Tut.by

Десять дней назад в Беларусь приехали четыре гражданина Китая. По национальности они — уйгуры, говорят, что на родине их преследуют по национальному признаку — отправляют в «воспитательные лагеря» и заставляют отказаться от веры — ислама. Поэтому, по их словам, последние годы они живут в Турции. Говорят, что приехали в Беларусь как туристы. Однако попасть обратно в Стамбул они не могут — представители авиакомпании отказались пропустить их на рейс. «Боимся, что нас отправят в Китай, а там нас или заберут в лагерь, или расстреляют», — говорят они.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

1 октября в Твиттере появилось видео, на котором те самые туристы сидят в минском аэропорту и рассказывают, что белорусские власти отказываются выпустить их в Турцию.

— Десять дней назад четверо из нас прибыли в Беларусь. В настоящее время мы находимся в Минске, — рассказывает один из туристов по имени Кайзер. — Мы пробыли здесь неделю с намерениями вернуться в Стамбул сегодня. Несмотря на турецкий вид на жительство и действительные китайские паспорта, белорусские власти сказали, что нас не пустят назад в Турцию, что мы должны вернуться в Китай. Белорусские власти сейчас удерживают нас в аэропорту. Нам сказали, что сегодня или завтра мы должны вернуться в Китай, других вариантов у нас нет.

SHARE TO SAVE 4 #Uyghur #Muslims on the brink of EXECUTION If these four #Uighur men are sent back to #China , they will certainly be thrown into the #ConcentrationCamps or worse be EXECUTED… Posted: 1st Oct 2019 Currently held at «Minsk Airport» in BELARUS. Follow thread pic.twitter.com/PRjG4ocP4M — Arslan Hidayat (@arslan_hidayat) October 1, 2019

Видео заканчивается призывом распространить твит: «Если этих парней вернут в Китай, с большой долей вероятности их отправят в концентрационный лагерь или, что еще хуже, казнят».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях мусульманского населения китайского региона Синьцзян: по в последние годы там массово и зачастую безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря, за миллионами людей организована постоянная видеослежка, их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных по системе «социального кредита». Даже внутри страны могут передвигаться только «благонадежные» граждане.

Вечером того же дня мы встретились с туристами в минской гостинице, куда они поехали из аэропорта.

— Мы приехали в Беларусь как туристы, — говорит Айбибула, второй турист. — Слышали от друзей, что здесь чисто, красиво и гостеприимный народ. Кроме того, китайским туристам не надо оформлять визу, чтобы приехать в Беларусь.

По словам туристов, еще по прилету пограничники задавали им много вопросов — зачем приехали, сколько дней планируют находиться в Минске, с кем будут встречаться. Следующие дни, по их словам, прошли спокойно. 1 октября они планировали вылететь в Стамбул.

— Женщина в форме собрала нас вчетвером и сказала, что мы не можем полететь в Турцию, что с нашими документами мы можем вернуться только в Китай, — говорит Кайзер. — Для нас это невозможно. Мы — уйгуры, для нас нет жизни в Китае. Я 11 лет там не живу, мои друзья — кто два года, кто четыре — тоже живут за границей. Если нас отправят в Китай, ничего хорошего нас не ждет — лагерь или казнь.

Ребята по очереди показывают свои документы. Настаивают, что у них есть действительные китайские паспорта и действительный вид на жительство в Турции. Однако даже не специалисту очевидно, что у двух из четырех туристов турецкие id-карточки просрочены.

— Но у них есть электронная виза, — объясняет за друзей Кайзер, поскольку по-английски они не говорят. — Между Китаем и Турцией действует визовый режим, но у нас все в порядке с документами. Не понимаю, почему нас не пропускают в Турцию, почему мы три часа пробыли в аэропорту.

Как удалось выяснить TUT.BY, до пограничного контроля китайские туристы не дошли. В пресс-службе Государственного пограничного комитета заявили, что за последний месяц вообще не было ни одного случая, чтобы пограничная служба задержала и не выпустила из Беларуси граждан Китая.

Проблемы у туристов возникли на этапе регистрации на рейс. Представитель авиакомпании, увидев в паспортах запрет на въезд в Турцию, пояснил, что пассажиры не могут быть допущены к полету. В случае депортации расходы по возвращению туристов в Китай легли бы на авиакомпанию.

Как стало известно TUT.BY, туристы ранее пытались попасть в Турцию на рейсах других авиакомпаний, однако и там получили отказ. Находиться в Беларуси без визы они могут до 30 дней.

— Мы будем обращаться в посольство Турции в Минске, будем просить защиты у европейских государств, — говорят ребята. — Мы не можем вернуться в Китай. И в Беларуси мы находиться тоже не хотим, сожалеем, что вообще сюда приехали.