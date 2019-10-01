ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нас заберут в Китае лагерь». Четыре туриста «зависли» в Беларуси и боятся, что их отправят на родину

02.10.2019 15:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Десять дней назад в Беларусь приехали четыре гражданина Китая. По национальности они — уйгуры, говорят, что на родине их преследуют по национальному признаку — отправляют в «воспитательные лагеря» и заставляют отказаться от веры — ислама. Поэтому, по их словам, последние годы они живут в Турции. Говорят, что приехали в Беларусь как туристы. Однако попасть обратно в Стамбул они не могут — представители авиакомпании отказались пропустить их на рейс. «Боимся, что нас отправят в Китай, а там нас или заберут в лагерь, или расстреляют», — говорят они.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

1 октября в Твиттере появилось видео, на котором те самые туристы сидят в минском аэропорту и рассказывают, что белорусские власти отказываются выпустить их в Турцию.

— Десять дней назад четверо из нас прибыли в Беларусь. В настоящее время мы находимся в Минске, — рассказывает один из туристов по имени Кайзер. — Мы пробыли здесь неделю с намерениями вернуться в Стамбул сегодня. Несмотря на турецкий вид на жительство и действительные китайские паспорта, белорусские власти сказали, что нас не пустят назад в Турцию, что мы должны вернуться в Китай. Белорусские власти сейчас удерживают нас в аэропорту. Нам сказали, что сегодня или завтра мы должны вернуться в Китай, других вариантов у нас нет.

Видео заканчивается призывом распространить твит: «Если этих парней вернут в Китай, с большой долей вероятности их отправят в концентрационный лагерь или, что еще хуже, казнят».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях мусульманского населения китайского региона Синьцзян: по в последние годы там массово и зачастую безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря, за миллионами людей организована постоянная видеослежка, их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных по системе «социального кредита». Даже внутри страны могут передвигаться только «благонадежные» граждане.

Вечером того же дня мы встретились с туристами в минской гостинице, куда они поехали из аэропорта.

— Мы приехали в Беларусь как туристы, — говорит Айбибула, второй турист. — Слышали от друзей, что здесь чисто, красиво и гостеприимный народ. Кроме того, китайским туристам не надо оформлять визу, чтобы приехать в Беларусь.

По словам туристов, еще по прилету пограничники задавали им много вопросов — зачем приехали, сколько дней планируют находиться в Минске, с кем будут встречаться. Следующие дни, по их словам, прошли спокойно. 1 октября они планировали вылететь в Стамбул.

— Женщина в форме собрала нас вчетвером и сказала, что мы не можем полететь в Турцию, что с нашими документами мы можем вернуться только в Китай, — говорит Кайзер. — Для нас это невозможно. Мы — уйгуры, для нас нет жизни в Китае. Я 11 лет там не живу, мои друзья — кто два года, кто четыре — тоже живут за границей. Если нас отправят в Китай, ничего хорошего нас не ждет — лагерь или казнь.

Ребята по очереди показывают свои документы. Настаивают, что у них есть действительные китайские паспорта и действительный вид на жительство в Турции. Однако даже не специалисту очевидно, что у двух из четырех туристов турецкие id-карточки просрочены.

— Но у них есть электронная виза, — объясняет за друзей Кайзер, поскольку по-английски они не говорят. — Между Китаем и Турцией действует визовый режим, но у нас все в порядке с документами. Не понимаю, почему нас не пропускают в Турцию, почему мы три часа пробыли в аэропорту.

Как удалось выяснить TUT.BY, до пограничного контроля китайские туристы не дошли. В пресс-службе Государственного пограничного комитета заявили, что за последний месяц вообще не было ни одного случая, чтобы пограничная служба задержала и не выпустила из Беларуси граждан Китая.

Проблемы у туристов возникли на этапе регистрации на рейс. Представитель авиакомпании, увидев в паспортах запрет на въезд в Турцию, пояснил, что пассажиры не могут быть допущены к полету. В случае депортации расходы по возвращению туристов в Китай легли бы на авиакомпанию.

Как стало известно TUT.BY, туристы ранее пытались попасть в Турцию на рейсах других авиакомпаний, однако и там получили отказ. Находиться в Беларуси без визы они могут до 30 дней.

— Мы будем обращаться в посольство Турции в Минске, будем просить защиты у европейских государств, — говорят ребята. — Мы не можем вернуться в Китай. И в Беларуси мы находиться тоже не хотим, сожалеем, что вообще сюда приехали.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Твиттере появилось видео, на котором туристы рассказывают, что белорусские власти отказываются выпустить их в Турцию.
 
Новости дня
Новости общества
 
Перепись населения: взгляд на настоящее — шаг в будущее!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская обувь каталог вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика