Малолетние закладчики из Гомеля получили по 10 лет колонии

Источник материала: Tut.by

Суд в Гомеле вынес приговор школьнице и ее другу, которые обвиняются сразу по нескольким частям «наркотических» статей. 17-летней Екатерина и ее 18-летнему подельнику дали по 10 лет колонии, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: Елена Бычкова

Третий обвиняемый — Андрей Б., который сейчас находится под подпиской о невыезде, — получил два года «домашней химии».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В своем последнем слове Станислав и Екатерина говорили, что чистосердечно раскаиваются, однако признают вину лишь частично: считают, что в организованной группе не состояли, психотропы не похищали.

Мама несовершеннолетней Екатерины, Татьяна, выступающая в процессе ее законным представителем, просила суд «не ломать судьбы детям» и вынести им мягкое наказание .

Напомним, 16-летнюю девушку, ее 17-летнего парня и их 18-летнего друга задержали в ноябре прошлого года. У молодых людей при себе был опасный психотроп. Во время обыска по месту жительства девушки оперативники нашли весы и упаковочные материалы, а также еще 100 граммов аналогичного вещества.

По версии следствия, с 24 сентября до момента задержания несовершеннолетние работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Сделанные ими закладки нашли на территории Гомеля и Могилева.

Школьнице и ее парню было предъявлено обвинение в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц в составе организованной группы, а также в хищении и незаконном сбыте особо опасных психотропов группой лиц.

Прокурор считает, что вина обвиняемых доказана полностью. Есть, по мнению гособвинения, в деле и отягчающие обстоятельства: преступление совершено из корыстных побуждений. Он просил приговорить Екатерину и Станислава к 11 годам тюрьмы. Третьего обвиняемого гособвинитель просил наказать тремя годами «химии».