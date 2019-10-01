ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Малолетние закладчики из Гомеля получили по 10 лет колонии

02.10.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд в Гомеле вынес приговор школьнице и ее другу, которые обвиняются сразу по нескольким частям «наркотических» статей. 17-летней Екатерина и ее 18-летнему подельнику дали по 10 лет колонии, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Елена Бычкова

Третий обвиняемый — Андрей Б., который сейчас находится под подпиской о невыезде, — получил два года «домашней химии».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В своем последнем слове Станислав и Екатерина говорили, что чистосердечно раскаиваются, однако признают вину лишь частично: считают, что в организованной группе не состояли, психотропы не похищали.

Мама несовершеннолетней Екатерины, Татьяна, выступающая в процессе ее законным представителем, просила суд «не ломать судьбы детям» и вынести им мягкое наказание.

Напомним, 16-летнюю девушку, ее 17-летнего парня и их 18-летнего друга задержали в ноябре прошлого года. У молодых людей при себе был опасный психотроп. Во время обыска по месту жительства девушки оперативники нашли весы и упаковочные материалы, а также еще 100 граммов аналогичного вещества.

По версии следствия, с 24 сентября до момента задержания несовершеннолетние работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Сделанные ими закладки нашли на территории Гомеля и Могилева.

Школьнице и ее парню было предъявлено обвинение в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц в составе организованной группы, а также в хищении и незаконном сбыте особо опасных психотропов группой лиц.

Прокурор считает, что вина обвиняемых доказана полностью. Есть, по мнению гособвинения, в деле и отягчающие обстоятельства: преступление совершено из корыстных побуждений. Он просил приговорить Екатерину и Станислава к 11 годам тюрьмы. Третьего обвиняемого гособвинитель просил наказать тремя годами «химии».

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в Гомеле вынес приговор школьнице и ее другу, которые обвиняются сразу по нескольким частям «наркотических» статей.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Нас заберут в Китае лагерь». Четыре туриста «зависли» в Беларуси и боятся, что их отправят на родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика