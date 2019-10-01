ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завтра в Гродно откроется ярмарка «Агроосень»

02.10.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно 3 октября начнет работу сельскохозяйственная ежегодная ярмарка-выставка «Агроосень». Она проходит в Гродно уже более 10 лет. В этом году осенняя ярмарка будет расположена на территории Аграрного университета, сообщает «Гродно Плюс».


Фото: Александра Квиткевич

Свою продукцию здесь собираются представить более полусотни фермеров, аграриев и любителей — как из Гродненской области, так и из соседних регионов. Поскольку октябрь — самый подходящий месяц для посадки плодово-овощных деревьев, основной упор на ярмарке будет сделан на саженцы.

Наряду с традиционными для нашего региона вишней, крыжовником и смородиной, будут продавать деревья персиков и нектаринов.

Помимо саженцев, на площадке Аграрного университета развернется и продажа урожая этого года — яблоки, картофель, капуста, морковь, мед. Обещают продавать по ценам ниже рыночных.

Ярмарка «Агроосень 2019» будет работать с 3 по 5 октября (с 10 до 18.00), с 10 по 12 октября и с 17 по 19 октября.

Параллельно этому осенние ярмарки будут организованы в спальных районах города. В эти выходные на ярмарке ждут жителей микрорайона Ольшанка, в следующий уикенд овощи и саженцы можно будет купить на площадках у «Еврооптов» на улицах Лиможа и Тимирязева.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году осенняя ярмарка будет расположена на территории Аграрного университета.
 
Новости дня
Новости общества
 
Малолетние закладчики из Гомеля получили по 10 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика