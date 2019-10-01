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Завтра в Гродно откроется ярмарка «Агроосень»
02.10.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно 3 октября начнет работу сельскохозяйственная ежегодная ярмарка-выставка «Агроосень». Она проходит в Гродно уже более 10 лет. В этом году осенняя ярмарка будет расположена на территории Аграрного университета,
Свою продукцию здесь собираются представить более полусотни фермеров, аграриев и любителей — как из Гродненской области, так и из соседних регионов. Поскольку октябрь — самый подходящий месяц для посадки плодово-овощных деревьев, основной упор на ярмарке будет сделан на саженцы.
Наряду с традиционными для нашего региона вишней, крыжовником и смородиной, будут продавать деревья персиков и нектаринов.
Помимо саженцев, на площадке Аграрного университета развернется и продажа урожая этого года — яблоки, картофель, капуста, морковь, мед. Обещают продавать по ценам ниже рыночных.
Ярмарка «Агроосень 2019» будет работать с 3 по 5 октября (с 10 до 18.00), с 10 по 12 октября и с 17 по 19 октября.
Параллельно этому осенние ярмарки будут организованы в спальных районах города. В эти выходные на ярмарке ждут жителей микрорайона Ольшанка, в следующий уикенд овощи и саженцы можно будет купить на площадках у «Еврооптов» на улицах Лиможа и Тимирязева.
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В этом году осенняя ярмарка будет расположена на территории Аграрного университета.
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